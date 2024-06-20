Україна планує повернути з ЄС чоловіків, які незаконно виїхали з країни — відео

Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу щодо можливості повернення з-за кордону чоловіків, які нелегально перетнули кордон.

Наразі країни ЄС не планують повертати чоловіків, які втекли з України

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу, ці переговори будуть тривати й надалі, — запевнив Клименко. Поширити

За словами міністра, нині країни ЄС здебільшого не планують повертати таких громадян.

Він розповів, що щодня на спробах незаконно перетнути кордон затримують «десятки людей». Проте очільник МВС відмовився назвати статистику за весь час повномасштабної війни — наголосив, що «цифри закриті».

Водночас на припущення журналістки щодо «десятків тисяч» чоловіків Клименко відповів, що це «завищена цифра».

Дискусії про повернення чоловіків із-за кордону

У квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Після того українські консульства перестали приймати документи у громадян призовного віку на отримання консульських послуг.

Щоправда, згодом послуги відновили. Однак на тлі тимчасового обмеження у країнах Заходу виникли обговорення щодо можливості повернення військовозобов’язаних українців додому.

Зокрема, у Польщі заявили, що можуть допомогти Україні повернути таких чоловіків, проте питання «неоднозначне», тому Варшава чекала ініціативи від Києва. У Литві так само підтримали повернення в Україну військовозобов’язаних чоловіків. Там вважали за потрібне, щоб це питання обговорили на рівні ЄС.

Водночас США пояснили, що не мають жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних.

Зрештою Україна оголосила, що не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.