Нардеп-втікач від ОПЗЖ за п’ять днів до вторгнення РФ орендував квартиру в Польщі й не повернувся — Схеми

Нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко виїхав з України 14 лютого 2022 року і відтоді не повертався. У декларації за 2022-й рік він вказав, що разом з родиною проживає у Польщі, у квартирі площею 173 квадратних метри.

Нардеп Христенко орендує елітні апартаменти у Варшаві

Розслідування проєкту “Схеми“ показало, що Христенко орендував апартаменти у Польщі 19 лютого. Про це стало відомо з Державного реєстру декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

У листопаді Христенко подав декларацію, де вказано, що у власності його родини також перебуває квартира на 176 квадратних метрів у Москві.

Квартиру у Польщі нардеп орендує разом з дружиною та дочкою у власника – громадянина Польщі Мациєжа Дражкевича.

Ймовірно, квартира знаходиться на вул. Сармацькій в елітному районі Варшави, де, за інформацією видання «Бахмут IN.UA», у серпні 2022 році були помічені три автівки, оформлені на дружину Христенка: BMW M760LI, Bentley Continental та Porsche Cayenne. Їх нардеп також задекларував.

Дружина Христенка також з 2018 року володіє квартирою у Москві та трьома паркомісцями.

“Схеми“ пишуть, що орієнтовна вартість квартири, згідно з сайтами нерухомості, понад 100 мільйонів рублів (приблизно 1 мільйон доларів.).

З джерел із доступом до бази перетину кордону журналістам “Схем“ стало відомо, що Христенко 14 лютого 2022-го року вилетів із Борисполя і не повертався.

Що відомо про Федора Христенка

Федір Христенко у 2019-му році був обраний народним депутатом від партії «Опозиційна платформа – За життя» за виборчим округом в Бахмутському районі Донецькій області.

“Схеми“ зазначають, що після 24-го лютого Христенко публічно не засуджував російську агресію.

Раніше журналісти писали, що тесть Христенка - Сергій Брюховецький - має бізнес-зв'язки в угрупованні «ДНР».