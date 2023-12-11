Нардеп-втікач від ОПЗЖ за п’ять днів до вторгнення РФ орендував квартиру в Польщі й не повернувся — Схеми
Категорія
Україна
Дата публікації

Нардеп-втікач від ОПЗЖ за п’ять днів до вторгнення РФ орендував квартиру в Польщі й не повернувся — Схеми

Федір Христенко

Нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко виїхав з України 14 лютого 2022 року і відтоді не повертався. У декларації за 2022-й рік він вказав, що разом з родиною проживає у Польщі, у квартирі площею 173 квадратних метри.

Нардеп Христенко орендує елітні апартаменти у Варшаві

Розслідування проєкту “Схеми“ показало, що Христенко орендував апартаменти у Польщі 19 лютого. Про це стало відомо з Державного реєстру декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

У листопаді Христенко подав декларацію, де вказано, що у власності його родини також перебуває квартира на 176 квадратних метрів у Москві.

Квартиру у Польщі нардеп орендує разом з дружиною та дочкою у власника – громадянина Польщі Мациєжа Дражкевича.

Ймовірно, квартира знаходиться на вул. Сармацькій в елітному районі Варшави, де, за інформацією видання «Бахмут IN.UA», у серпні 2022 році були помічені три автівки, оформлені на дружину Христенка: BMW M760LI, Bentley Continental та Porsche Cayenne. Їх нардеп також задекларував.

Дружина Христенка також з 2018 року володіє квартирою у Москві та трьома паркомісцями.

“Схеми“ пишуть, що орієнтовна вартість квартири, згідно з сайтами нерухомості, понад 100 мільйонів рублів (приблизно 1 мільйон доларів.).

З джерел із доступом до бази перетину кордону журналістам “Схем“ стало відомо, що Христенко 14 лютого 2022-го року вилетів із Борисполя і не повертався.

Що відомо про Федора Христенка

Федір Христенко у 2019-му році був обраний народним депутатом від партії «Опозиційна платформа – За життя» за виборчим округом в Бахмутському районі Донецькій області.

“Схеми“ зазначають, що після 24-го лютого Христенко публічно не засуджував російську агресію.

Раніше журналісти писали, що тесть Христенка - Сергій Брюховецький - має бізнес-зв'язки в угрупованні «ДНР».

Це не завадило йому у 2021-му році отримати від державного «Укрексімбанку» кредит на 60 мільйонів доларів для купівлі торгівельного центру «Скай Молл» у Києві.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Олігарха-втікача Жеваго відправили під екстрадиційний арешт у Франції
Олігарха-втікача Жеваго відправили під екстрадиційний арешт у Франції
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала екснардепа ОПЗЖ Шуфрича
СБУ затримала екснардепа ОПЗЖ Шуфрича
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рада припинила повноваження трьох нардепів
Рада

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм