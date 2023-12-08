Рада припинила повноваження трьох нардепів

У Верховній Раді проголосували за дострокове припинення повноважень трьох народних депутатів. Через це у парламенті залишився 401 народний обранець.

Хто з народних депутатів склали мандат

Йдеться про Максима Єфімова (фракція "Відновлення"), Дмитра Шпенова (позафракційний) та Віталія Данілова (фракція "Батьківщина").

Оскільки Єфімов та Шпенов мажоритарники, їхні місця будуть вільними до завершення війни, пояснив Железняк. Замість Данілова зайде інший по списку.

Що цьому передувало

25 листопада народний депутат України від "Батьківщини" Віталій Данілов, написав заяву про вихід із фракції і складання депутатських повноважень.

1 грудня стало відомо, що співголова депутатської групи "Відновлення України" у парламенті Максим Єфімов вирішив скласти свої повноваження народного депутата.

4 грудня позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов подав до Верховної Ради заяву про дострокове припинення своїх повноважень.

401 депутат — це рекордно мала кількість народних обранців. Конституційний склад Верховної Ради — 450 народних депутатів. Для прийняття законів потрібна більшість голосів — 2/3 від конституційного складу парламенту, тобто голоси трьохсот депутатів.