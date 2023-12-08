Совет прекратил полномочия трех нардепов

В Верховной Раде проголосовали за досрочное прекращение полномочий трех народных депутатов. Поэтому в парламенте остался 401 народный избранник.

Кто из народных депутатов составил мандат

Речь идет о Максиме Ефимове (фракция "Восстановление"), Дмитрии Шпенове (внефракционном) и Виталии Данилове (фракция "Батькивщина").

Поскольку Ефимов и Шпенов мажоритарщики, их места будут свободны до окончания войны, пояснил Железняк. Вместо Данилова зайдет другой по списку.

Что этому предшествовало

25 ноября народный депутат Украины от "Батькивщины" Виталий Данилов написал заявление о выходе из фракции и сложении депутатских полномочий.

1 декабря стало известно, что сопредседатель депутатской группы "Восстановление Украины" в парламенте Максим Ефимов решил сложить свои полномочия народного депутата.

4 декабря внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов подал в Верховную Раду заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

401 депутат – это рекордно малое количество народных избранников. Конституционный состав Верховной Рады - 450 народных депутатов. Для принятия законов необходимо большинство голосов — 2/3 от конституционного состава парламента, то есть голоса трехсот депутатов.