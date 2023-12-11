Нардеп-беглец с ОПЗЖ за пять дней до вторжения РФ арендовал квартиру в Польше и не вернулся — Схемы

Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко уехал из Украины 14 февраля 2022 и с тех пор не возвращался. В декларации за 2022 год он указал, что вместе с семьей проживает в Польше, в квартире площадью 173 квадратных метра.

Нардеп Христенко арендует элитные апартаменты в Варшаве

Расследование проекта "Схемы" показало, что Христенко арендовал апартаменты в Польше 19 февраля. Об этом стало известно из Государственного реестра деклараций, публичный доступ к которому НАПК возобновило 10 декабря.

В ноябре Христенко подал декларацию, где указано, что в собственности его семьи находится квартира на 176 квадратных метров в Москве.

Квартиру в Польше нардеп арендует вместе с женой и дочерью у владельца – гражданина Польши Мациежа Дражкевича.

Вероятно, квартира находится по ул. Сарматской в элитном районе Варшавы, где, по информации издания «Бахмут IN.UA», в августе 2022 года были замечены три автомобиля, оформленных на жену Христенко: BMW M760LI, Bentley Continental и Porsche Cayenne. Их нардеп тоже задекларировал.

Жена Христенко также с 2018 года владеет квартирой в Москве и тремя паркоместами.

"Схемы" пишут, что ориентировочная стоимость квартиры, согласно сайтам недвижимости, более 100 миллионов рублей (примерно 1 миллион долларов).

Из источников с доступом к базе пересечения границы журналистам Схем стало известно, что Христенко 14 февраля 2022-го года вылетел из Борисполя и не возвращался.

Что известно о Федоре Христенко

Федор Христенко в 2019 году был избран народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» по избирательному округу в Бахмутском районе Донецкой области.

"Схемы" отмечают, что после 24 февраля Христенко публично не осуждал российскую агрессию.

Ранее журналисты писали, что тесть Христенко – Сергей Брюховецкий – имеет бизнес-связи в группировке «ДНР».