Росіяни поширюють фейк про дозвіл прикордонникам відкривати вогонь по "втікачах" з України

Центр протидії дезінформації (ЦПД) попереджає, що інформація про нібито дозвіл прикордонникам відкривати вогонь по "втікачах" з України є фейком.

Новий російський фейк про ДПСУ

У ЦПД зазначають, що російські Телеграм-канали поширюють інформацію про те, що «українським прикордонникам дозволили відкривати вогонь та використовувати FPV-дрони по тих, хто намагається втекти з України».

Як доказ пропагандисти поширюють фото, на якому зображено банер з відповідним змістом.

Верифікувавши інформацію в ДПСУ, Центр повідомляє, що поширюване росіянами повідомлення та фото є черговим фейком, мета якого — залякати населення країни та дискредитувати прикордонників.

Українські прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства, а зброю та FPV-дрони вони використовують виключно проти окупантів, що ті могли відчути у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Поширити

Які ще фейки поширює Росія

Раніше російські Телеграм-канали поширювали інформацію про те, що 119 ОБрТрО в Чернігівській області нібито мобілізувала безхатьків.

Центр повідомляє, що це черговий вкид ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади.

Також росіяни поширювали інший фейк про цю бригаду — зокрема щодо набору до бригади «дівчат віком від 16 до 30 років, яких задіюватимуть на передових позиціях».

Також ворог поширював дезінформацію про те, що командир 113 ОБрТрО буцімто готує пенсіонерів до оборони Харкова у ролі «живого щита».