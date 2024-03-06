Россияне распространяют фейк о разрешении пограничникам открывать огонь по "беглецам" из Украины

Центр противодействия дезинформации предупреждает, что информация о якобы разрешении пограничникам открывать огонь по "беглецам" из Украины является фейком.

Новый российский фейк о ГНСУ

В ЦПД отмечают, что российские Телеграмм-каналы распространяют информацию о том, что «украинским пограничникам разрешили открывать огонь и использовать FPV-дроны по тем, кто пытается сбежать из Украины».

В качестве доказательства пропагандисты распространяют фото, на котором изображен баннер с соответствующим содержанием.

Верифицировав информацию в ГПСУ, Центр сообщает, что распространяемое россиянами сообщение и фото является очередным фейком, цель которого — запугать население страны и дискредитировать пограничников.

Украинские пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства, а оружие и FPV-дроны они используют исключительно против оккупантов, которые могли почувствовать в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Поделиться

Какие еще фейки распространяет Россия

Ранее российские Телеграмм-каналы распространяли информацию о том, что 119 ОБрТрО в Черниговской области якобы мобилизовало бездомных.

Центр сообщает, что это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командование бригады.

Также россияне распространяли другой фейк об этой бригаде — в частности, по набору в бригаду «девушек в возрасте от 16 до 30 лет, которые будут действовать на передовых позициях».

Также враг распространял дезинформацию о том, что командир 113 ОБРТРО будто готовит пенсионеров к обороне Харькова в роли «живого щита».