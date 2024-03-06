Россияне распространяют фейк о разрешении пограничникам открывать огонь по "беглецам" из Украины

Центр противодействия дезинформации предупреждает, что информация о якобы разрешении пограничникам открывать огонь по "беглецам" из Украины является фейком.
Новый российский фейк о ГНСУ
В ЦПД отмечают, что российские Телеграмм-каналы распространяют информацию о том, что «украинским пограничникам разрешили открывать огонь и использовать FPV-дроны по тем, кто пытается сбежать из Украины».
В качестве доказательства пропагандисты распространяют фото, на котором изображен баннер с соответствующим содержанием.
Верифицировав информацию в ГПСУ, Центр сообщает, что распространяемое россиянами сообщение и фото является очередным фейком, цель которого — запугать население страны и дискредитировать пограничников.
Какие еще фейки распространяет Россия
Ранее российские Телеграмм-каналы распространяли информацию о том, что 119 ОБрТрО в Черниговской области якобы мобилизовало бездомных.
Центр сообщает, что это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командование бригады.
Также россияне распространяли другой фейк об этой бригаде — в частности, по набору в бригаду «девушек в возрасте от 16 до 30 лет, которые будут действовать на передовых позициях».
Также враг распространял дезинформацию о том, что командир 113 ОБРТРО будто готовит пенсионеров к обороне Харькова в роли «живого щита».
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