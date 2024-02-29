Роспропаганда распространяет фейк о наборе девушек в Черниговскую бригаду ТрО
Категория
Украина
Дата публикации

Роспропаганда распространяет фейк о наборе девушек в Черниговскую бригаду ТрО

ЦПД
ТрО
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Подконтрольные кремлю TG-каналы распространяют информацию о том, что 119 ОБрТрО в Черниговской области начала набирать в свои ряды «девушек в возрасте от 16 до 30 лет, которые будут действовать на передовых позициях».

Фейк роспропаганды о наборе девушек в ТрО Чернигова: что известно

Российские "военкоры" придумали фейк об отправке девушек, набранных в Черниговскую тероборону, на передовые позиции на фронте.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

За основу этой дезинформации рашисты взяли пост с официальной страницы 119 ОбРТро в Facebook.

Распространяемая ru-пропагандистами информация не соответствует действительности, поскольку в новости речь не идет о наборе девушек в бригаду.

На самом деле в сообщении говорится о проведении занятий с гражданским населением, в частности, о правилах обращения с оружием.

Центр не в первый раз фиксирует подобные манипуляции со стороны российских пропагандистов. Ранее враг распространял дезинформацию о том, что командир 113 ОБРТРО будто готовит пенсионеров к обороне Харькова в роли «живого щита».

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По словам пропагандистов, "постоянные пункты изъятия органов и отделения частей тела" расположены в городе Изюм и поселке Боровая Харьковской области.

На самом деле информация, распространяемая захватчиками, не соответствует действительности. Такие фейки являются частью враждебной кампании "Черная трансплантология", цель которой дискредитировать военно-политическое руководство Украины и создать негативный имидж государства в глазах международного сообщества, — отмечают в ЦПД.

Информационная кампания по черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого русские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, статьи и новости.

Ранее враг уже распространял фейковый сюжет о черной трансплантологии во временно оккупированном Северодонецке, когда он был под контролем ВСУ.

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