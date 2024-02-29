Роспропаганда поширює фейк про набір дівчат до Чернігівської бригади ТрО
Категорія
Україна
Дата публікації

Роспропаганда поширює фейк про набір дівчат до Чернігівської бригади ТрО

Центр протидії дезінформації
ТрО

Підконтрольні кремлю TG-канали поширюють інформацію про те, що 119 ОБрТрО в Чернігівській області почала набирати до своїх лав «дівчат віком від 16 до 30 років, яких задіюватимуть на передових позиціях».

Фейк роспропаганди про набір дівчат до ТрО Чернігова: що відомо

Російські “воєнкори” придумали фейк про відправку дівчат, набраних до Чернігівської тероборони, на передові позиції на фронті.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За основу цієї дезінформації рашисти взяли пост з офіційної сторінки 119 ОбРТрО у Facebook.

Поширювана ru-пропагандистами інформація не відповідає дійсності, оскільки в новині не йдеться про набір дівчат до бригади.

Насправді в дописі сказано про проведення занять із цивільним населенням, зокрема щодо правил поводження зі зброєю.

Центр не вперше фіксує подібні маніпуляції з боку російських пропагандистів. Раніше ворог поширював дезінформацію про те, що командир 113 ОБрТрО буцімто готує пенсіонерів до оборони Харкова у ролі «живого щита».

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За словами пропагандистів, "постійні пункти вилучення органів та відділення частин тіла" розташовані в місті Ізюм та селищі Борова Харківської області.

Насправді інформація, яку поширюють загарбники, не відповідає дійсності. Такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія", мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України та створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти, — зазначають у ЦПД.

Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, статті й новини.

Раніше ворог вже поширював фейковий сюжет про чорну трансплантологію у тимчасово окупованому Сєверодонецьку, коли той був під контролем ЗСУ.

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