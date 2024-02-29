Роспропаганда поширює фейк про набір дівчат до Чернігівської бригади ТрО

Підконтрольні кремлю TG-канали поширюють інформацію про те, що 119 ОБрТрО в Чернігівській області почала набирати до своїх лав «дівчат віком від 16 до 30 років, яких задіюватимуть на передових позиціях».

Фейк роспропаганди про набір дівчат до ТрО Чернігова: що відомо

Російські “воєнкори” придумали фейк про відправку дівчат, набраних до Чернігівської тероборони, на передові позиції на фронті.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За основу цієї дезінформації рашисти взяли пост з офіційної сторінки 119 ОбРТрО у Facebook.

Поширювана ru-пропагандистами інформація не відповідає дійсності, оскільки в новині не йдеться про набір дівчат до бригади.

Насправді в дописі сказано про проведення занять із цивільним населенням, зокрема щодо правил поводження зі зброєю. Поширити

Центр не вперше фіксує подібні маніпуляції з боку російських пропагандистів. Раніше ворог поширював дезінформацію про те, що командир 113 ОБрТрО буцімто готує пенсіонерів до оборони Харкова у ролі «живого щита».

У РФ поширюють фейк про торгівлю органами

За словами пропагандистів, "постійні пункти вилучення органів та відділення частин тіла" розташовані в місті Ізюм та селищі Борова Харківської області.

Насправді інформація, яку поширюють загарбники, не відповідає дійсності. Такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія", мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України та створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти, — зазначають у ЦПД.

Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, статті й новини.

Раніше ворог вже поширював фейковий сюжет про чорну трансплантологію у тимчасово окупованому Сєверодонецьку, коли той був під контролем ЗСУ.