Роспропаганда поширює фейк про набір дівчат до Чернігівської бригади ТрО

Підконтрольні кремлю TG-канали поширюють інформацію про те, що 119 ОБрТрО в Чернігівській області почала набирати до своїх лав «дівчат віком від 16 до 30 років, яких задіюватимуть на передових позиціях».
Фейк роспропаганди про набір дівчат до ТрО Чернігова: що відомо
Російські “воєнкори” придумали фейк про відправку дівчат, набраних до Чернігівської тероборони, на передові позиції на фронті.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За основу цієї дезінформації рашисти взяли пост з офіційної сторінки 119 ОбРТрО у Facebook.
Поширювана ru-пропагандистами інформація не відповідає дійсності, оскільки в новині не йдеться про набір дівчат до бригади.
Центр не вперше фіксує подібні маніпуляції з боку російських пропагандистів. Раніше ворог поширював дезінформацію про те, що командир 113 ОБрТрО буцімто готує пенсіонерів до оборони Харкова у ролі «живого щита».
У РФ поширюють фейк про торгівлю органами
За словами пропагандистів, "постійні пункти вилучення органів та відділення частин тіла" розташовані в місті Ізюм та селищі Борова Харківської області.
Насправді інформація, яку поширюють загарбники, не відповідає дійсності. Такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія", мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України та створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти, — зазначають у ЦПД.
Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, статті й новини.
Раніше ворог вже поширював фейковий сюжет про чорну трансплантологію у тимчасово окупованому Сєверодонецьку, коли той був під контролем ЗСУ.
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