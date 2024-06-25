Венгерский премьер Виктор Орбан повторил, что не поддерживает решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС для Украины, однако не будет блокировать процесс.

Орбан снова жалуется на решение Евросоюза относительно Украины

Как заявил приспешник российского диктатора Владимира Путина, он считает это "политически мотивированным процессом".

Однако венгерский лидер не собирается препятствовать движению Киева к членству в ЕС.

Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По убеждению пророссийского политика, нужно, мол, в первую очередь изучить, какими будут последствия, если Евросоюз примет страну, которая находится в состоянии войны и "чьи границы не определены на практике".

Как известно, Венгрия многократно блокировала судьбоносные решения в ЕС касательно Украины, однако европейским союзникам Киева всегда удавалось найти способы, чтобы заставить Будапешт изменить свое финальное решение.

Украина официально начинает переговоры о вступлении в Евросоюз

25 июня в Люксембурге начнется Межправительственная конференция Украина-ЕС — это де-факто официальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как известно, накануне Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открывает путь для запуска переговоров о вступлении.

Стоит отметить, что команда Виктора Орбана на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".

Но по заверениям, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.