Це захоплення влади. Орбан влаштував новий скандал в ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

Це захоплення влади. Орбан влаштував новий скандал в ЄС

Орбан
Джерело:  online.ua

Угорський лідер Віктор Орбан почав стверджувати, що не збирається погоджуватися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн очільницею Єврокомісії. Він також назвав це “кричущим захоплення влади” у блоці.

Головні тези:

  • Орбан вважає, що коаліція, яка призначає керівництво Євросоюзу, є “коаліцією брехні та обману”.
  • Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні також потрапила у центр уваги через конфлікт щодо розподілу посад у ЄС, що породило побоювання та напругу серед європейських політиків.
  • Прем'єр Польщі Дональд Туск пояснив, що обговорення щодо розподілу посад відбулися для спрощення процесу, і фінальне рішення все одно прийматимуть лідери країн.

Орбан накинувся зі звинуваченнями на фон дер Ляєн

Офіційну заяву прем’єр-міністра Угорщини з цього приводу оприлюднив речник уряду Золтан Ковач.

Віктор Орбан запевняє, що Будапешт "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн.

Ба більше, він вкотре поскаржився, що інструменти для захисту верховенства права використали проти його країни упереджено.

На переконання поплічника Путіна, коаліція, яку сформували найбільші політичні об’єднання — "Європейська народна партія", соціал-демократи і ліберали — для призначення керівництва Євросоюзу є "коаліцією брехні та обману".

Він також заявив, що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не програмах чи майбутніх планах.

Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр Угорщини

Що відомо про новий конфлікт у ЄС

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні нібито розлютилася через те, що її політичну групу не залучили до обговорення розподілу посад перед самітом лідерів.

Журналісти стверджують, що вона навіть ігнорувала дзвінки кількох своїх європейських колег, що спровокувало побоювання з приводу того, як вона буде діяти під час саміту.

Прем’єр Польщі Дональд Туск, який входить до "ЄНП", запевнив у повазі до Джорджії Мелоні та Італію, і стверджує, що до такого формату обговорень вдалися для "спрощення процесу", а фінальне рішення все одно за лідерами, — йдеться в повідомленні.

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