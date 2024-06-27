Це захоплення влади. Орбан влаштував новий скандал в ЄС

Угорський лідер Віктор Орбан почав стверджувати, що не збирається погоджуватися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн очільницею Єврокомісії. Він також назвав це “кричущим захоплення влади” у блоці.

Орбан накинувся зі звинуваченнями на фон дер Ляєн

Офіційну заяву прем’єр-міністра Угорщини з цього приводу оприлюднив речник уряду Золтан Ковач.

Віктор Орбан запевняє, що Будапешт "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн.

Ба більше, він вкотре поскаржився, що інструменти для захисту верховенства права використали проти його країни упереджено.

На переконання поплічника Путіна, коаліція, яку сформували найбільші політичні об’єднання — "Європейська народна партія", соціал-демократи і ліберали — для призначення керівництва Євросоюзу є "коаліцією брехні та обману".

Він також заявив, що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не програмах чи майбутніх планах.

Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою. Віктор Орбан Прем’єр Угорщини

❌@PM_ViktorOrban: Hungary cannot support the extension of @vonderleyen's mandate. The rule of law, an important European value, has been used politically and on a partisan basis against Hungary.



❗️Arriving at the two-day EU summit, PM Orbán stated that the coalition formed by… pic.twitter.com/CWfnIuVplj — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) June 27, 2024

Що відомо про новий конфлікт у ЄС

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні нібито розлютилася через те, що її політичну групу не залучили до обговорення розподілу посад перед самітом лідерів.

Журналісти стверджують, що вона навіть ігнорувала дзвінки кількох своїх європейських колег, що спровокувало побоювання з приводу того, як вона буде діяти під час саміту.