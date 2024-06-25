Майбутнє членство України в ЄС зміцнить Євросоюз — Шмигаль
Категорія
Україна
Дата публікації

Майбутнє членство України в ЄС зміцнить Євросоюз — Шмигаль

Денис Шмигаль
Шмигаль

Україна готова зробити усе можливе, аби завершити процес набуття повноправного членства у ЄС. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу на першій міжурядовій конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС у Люксембурзі.

Головні тези:

  • Переговори про членство України в ЄС стартували 25 червня з історичної Першої міжурядової конференції в Люксембурзі.
  • Прем’єр-міністр Шмигаль запевняє, що Україна готова до вступу в ЄС та зробить усе можливе для завершення процесу набуття членства.
  • Майбутнє членство України в ЄС вважається найкращою відповіддю Європи на нинішні виклики та можливістью зміцнити Євросоюз.
  • Україна демонструє готовність до членства, просуваючись швидко й досягаючи неможливого
  • Вступ України в ЄС стане вагомим досягненням Європи та позитивно вплине на розвиток країн Євросоюзу.

Ми зробимо усе можливе, аби вступити до ЄС — Шмигаль

Тисячі найкращих синів та доньок України віддали свої життя за незалежну європейську Україну. Я схиляю голову у пам’ять про полеглих українських героїв. Я схиляю голову на знак подяки українським військовим, які зробили цей день можливим. За те, що вони дали змогу розпочати переговорний процес, який врешті-решт призведе до вступу України до ЄС. Ми зробимо усе можливе, аби досягти цього, — сказав Шмигаль.

Він зауважив, що «на шляху до членства на нас чекає ще багато роботи».

Ми готові до цього. Ми продемонстрували, що здатні просуватися швидко й досягати неможливого. Сьогоднішня подія це чітко демонструє.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

Шмигаль висловив переконання, що європейські партнери позитивно сприймуть офіційну переговорну позицію України, яку буде представлено сьогодні.

Майбутнє членство України — це найкраща відповідь Європи на нинішні виклики й унікальна можливість зміцнити Євросоюз. Ми переконані, що допомога Україні у перемозі над російським агресором та подоланні складнощів повоєнної відбудови стане найбільшим досягненням Європи.

На переконання глави українського уряду, «сильна Україна неможлива поза межами ЄС, як і сильний ЄС неможливий без України».

Сьогодні ми відзначаємо важливу перемогу на шляху євроінтеграції України. Водночас початок перемовин — це й важливий крок до досягнення нашої спільної перемоги. Разом ми здолаємо. Разом ми збудуємо безпечну, успішну та сильну Європу від Лісабона до Луганська.

25 червня розпочалися переговори про вступ України до ЄС

25 червня на Першій міжурядовій конференції в Люксембурзі стартували переговори про вступ України до Євросоюзу.

Після цього розпочнеться відкриття 35 переговорних глав. Україна вступатиме у переговори відразу за декількома главами, застосувавши кластерний підхід. Кластерів, які об'єднують кілька глав, буде шість.

Як заявив Зеленський, це історичний день, коли Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства.

Володимир Зеленський згадав також про те, як 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, було підписано заявку на вступ.

Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів. Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша Міжурядова конференція України та ЄС — уже сьогодні.

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