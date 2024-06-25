Майбутнє членство України в ЄС зміцнить Євросоюз — Шмигаль

Україна готова зробити усе можливе, аби завершити процес набуття повноправного членства у ЄС. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу на першій міжурядовій конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС у Люксембурзі.
Головні тези:
- Переговори про членство України в ЄС стартували 25 червня з історичної Першої міжурядової конференції в Люксембурзі.
- Прем’єр-міністр Шмигаль запевняє, що Україна готова до вступу в ЄС та зробить усе можливе для завершення процесу набуття членства.
- Майбутнє членство України в ЄС вважається найкращою відповіддю Європи на нинішні виклики та можливістью зміцнити Євросоюз.
- Україна демонструє готовність до членства, просуваючись швидко й досягаючи неможливого
- Вступ України в ЄС стане вагомим досягненням Європи та позитивно вплине на розвиток країн Євросоюзу.
Ми зробимо усе можливе, аби вступити до ЄС — Шмигаль
Він зауважив, що «на шляху до членства на нас чекає ще багато роботи».
Шмигаль висловив переконання, що європейські партнери позитивно сприймуть офіційну переговорну позицію України, яку буде представлено сьогодні.
Майбутнє членство України — це найкраща відповідь Європи на нинішні виклики й унікальна можливість зміцнити Євросоюз. Ми переконані, що допомога Україні у перемозі над російським агресором та подоланні складнощів повоєнної відбудови стане найбільшим досягненням Європи.
На переконання глави українського уряду, «сильна Україна неможлива поза межами ЄС, як і сильний ЄС неможливий без України».
25 червня розпочалися переговори про вступ України до ЄС
25 червня на Першій міжурядовій конференції в Люксембурзі стартували переговори про вступ України до Євросоюзу.
Після цього розпочнеться відкриття 35 переговорних глав. Україна вступатиме у переговори відразу за декількома главами, застосувавши кластерний підхід. Кластерів, які об'єднують кілька глав, буде шість.
Як заявив Зеленський, це історичний день, коли Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства.
Володимир Зеленський згадав також про те, як 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, було підписано заявку на вступ.
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