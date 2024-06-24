ЄС схвалив транш військової допомоги Україні до 1,4 млрд євро з доходів від активів РФ

ЄС 24 червня схвалив перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 млрд євро що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Доходи від активів РФ спрямують на зброю для України

Як зазначається, гроші спрямовують в Україну через Фонд допомоги Україні (UAF), але платежі досі блокувались Угорщиною.

Зараз юридична служба Ради ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити цих платежів, адже утримався під час голосування на початку цього року за створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили чиновники.

Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай відбувається у випадку з ЗСУ, а на пряму закупівлю зброї, зокрема боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.

Країни мали час до 11:00, щоб висловити свою думку, і жодна з них не проголосувала проти, згідно з внутрішнім повідомленням Ради ЄС. Рішення не потребувало одностайності, а це означає, що Угорщина не могла його заблокувати.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 мільярда євро в рамках програми для ЗСУ як часткову компенсацію за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт «розлючений» тим, що сталося сьогодні.

Остаточна сума прибутку від заморожених активів, яка піде Києву, поки що незрозуміла, але дипломати кажуть, що вона коливається між 1,2 мільярда євро та 1,4 мільярда євро.

Офіційне оголошення очікується пізніше цього ж дня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Що цьому передувало

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель перед початком зустрічі заявив, що наступного тижня ЄС виділить на підтримку України першу частину із 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ.