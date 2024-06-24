Україна отримає 2,5 млрд євро від заморожених активів РФ — відомий термін

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна отримає перший транш у розмірі 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ.

Україна отримає 2,5 млрд євро від заморожених активів РФ наступного тижня

І в нас є юридична процедура, що дозволяє уникнути будь-яких блокувань. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий — на декілька тижнів пізніше. Жозеп Боррель Верховний представник ЄС із зовнішньої політики

Боррель уточнив, що наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро.

За його словами, ЄС має шукати спосіб використання заморожених російських активів, уникаючи будь-яких блокувань з боку країн-членів.

Топдипломат ЄС вказав, що нещодавній Саміт миру у Швейцарії, "відкрив дипломатичний шлях" до закінчення війни, але Путін відповів тим, що "мандрує скрізь, де може отримати зброю".

Ми маємо збільшити нашу підтримку України. Україні потрібна підтримка зараз, — резюмував Боррель. Поширити

Що цьому передувало

Раніше Боррель заявив, що Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року, що також може розчистити шлях для G7 для виплати Києву 50 млрд дол.

Видання Financial Times зазначає, що обійшовши вето Угорщини, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 щодо залучення 50 млрд дол кредиту для Києва до грудня, який має бути виплачений за рахунок майбутніх надходжень — рішення, прийняте лідерами на саміті в Італії.

Водночас за словами посадовців, Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, відповідно до яких російські активи блокуються, — рішення, яке 27 країн ЄС повинні одноголосно оновлювати кожні шість місяців.