Украина получит 2,5 млрд евро от замороженных активов РФ — известный срок

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Украина получит первый транш в размере 2,5 млрд евро с доходов от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Высокий представитель ЕС подчеркнул важность поддержки Украины в текущей ситуации
- Евросоюз разработал юридический путь для обхода вето отдельных стран-членов на закупку оружия для Украины
- Решение об использовании замороженных российских активов способствует дипломатическому урегулированию конфликта
- Венгрия может блокировать санкции ЕС, связанные с замораживанием активов, что требует единогласного решения всех стран-членов ЕС
Украина получит 2,5 млрд евро от замороженных активов РФ на следующей неделе
Боррель уточнил, что на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд. евро.
По его словам, ЕС должен искать способ использования замороженных российских активов, избегая каких-либо блокировок со стороны стран-членов.
Топдипломат ЕС указал, что недавний Саммит мира в Швейцарии "открыл дипломатический путь" до окончания войны, но Путин ответил тем, что "путешествует везде, где может получить оружие".
Что этому предшествовало
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных от замороженных российских активов в этом году, что также может расчистить путь для G7 для выплаты Киеву 50 млрд дол.
Издание Financial Times отмечает, что обойдя вето Венгрии, можно также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по привлечению 50 млрд долл. кредита для Киева к декабрю, который должен быть выплачен за счет будущих поступлений — решение, принятое лидерами на саммите в Италии.
В то же время, по словам чиновников, Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, согласно которым российские активы блокируются, — решение, которое 27 стран ЕС должны единогласно обновлять каждые шесть месяцев.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-