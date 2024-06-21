Украина получит первый транш от замороженных активов РФ до конца лета
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Экономика
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Украина получит первый транш от замороженных активов РФ до конца лета

European Comission
деньги
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Украина, вероятно, получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета. Его размер составит 1,5 млрд евро.

Главные тезисы

 

 

  • Замороженные активы РФ составляют около 300 млрд долларов, включая золото-валютные резервы Центрального банка России.
  • Решение о передаче доходов от замороженных активов Украине было принято в мае и получило одобрение от Совета Европейского союза и стран G7.
  • Ожидается, что средства будут использованы для проведения первых закупок в ближайшее время.

Стало известно, когда Украина получит транш от замороженных активов РФ

Как сообщил европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис, в мае было согласовано использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мероприятиям будет доступно до 3 миллиардов евро (3,21 млрд долларов), и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро к летним каникулам , — добавил Валдис Домбровскис.

Еврокомиссар добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.

Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку, — подчеркнул Домбровскис.

Что известно о замороженных активах России

После полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины партнеры Киева заморозили активы страны-террориста. М

Речь идет о около 300 млрд долларов, впрочем, точной цифры нет. Эти активы включают золото-валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в иностранных денежных учреждениях.

21 мая Совет Европейского союза одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Более того, уже в июне страны G7 договорились о передаче Украине 50 млрд долларов, для которых будут использованы проценты от замороженных активов.

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