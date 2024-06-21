Украина получит первый транш от замороженных активов РФ до конца лета

Украина, вероятно, получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета. Его размер составит 1,5 млрд евро.

Стало известно, когда Украина получит транш от замороженных активов РФ

Как сообщил европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис, в мае было согласовано использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мероприятиям будет доступно до 3 миллиардов евро (3,21 млрд долларов), и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро к летним каникулам , — добавил Валдис Домбровскис. Поделиться

Еврокомиссар добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.

Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку, — подчеркнул Домбровскис. Поделиться

Что известно о замороженных активах России

После полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины партнеры Киева заморозили активы страны-террориста. М

Речь идет о около 300 млрд долларов, впрочем, точной цифры нет. Эти активы включают золото-валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в иностранных денежных учреждениях.

21 мая Совет Европейского союза одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Более того, уже в июне страны G7 договорились о передаче Украине 50 млрд долларов, для которых будут использованы проценты от замороженных активов.