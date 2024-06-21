Украина получит первый транш от замороженных активов РФ до конца лета

Украина, вероятно, получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета. Его размер составит 1,5 млрд евро.
Главные тезисы
- Замороженные активы РФ составляют около 300 млрд долларов, включая золото-валютные резервы Центрального банка России.
- Решение о передаче доходов от замороженных активов Украине было принято в мае и получило одобрение от Совета Европейского союза и стран G7.
- Ожидается, что средства будут использованы для проведения первых закупок в ближайшее время.
Стало известно, когда Украина получит транш от замороженных активов РФ
Как сообщил европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис, в мае было согласовано использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.
Еврокомиссар добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.
Что известно о замороженных активах России
После полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины партнеры Киева заморозили активы страны-террориста. М
Речь идет о около 300 млрд долларов, впрочем, точной цифры нет. Эти активы включают золото-валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в иностранных денежных учреждениях.
21 мая Совет Европейского союза одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Более того, уже в июне страны G7 договорились о передаче Украине 50 млрд долларов, для которых будут использованы проценты от замороженных активов.
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