Президент Эстонии Карис подписал закон о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины

Президент Эстонии Алар Карис сегодня, 30 мая, подписал принятый парламентом закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для компенсации ущерба, который Россия наносит Украине в результате войны.

Что известно о законе о конфискации замороженных активов России в пользу Украины

По словам главы Эстонии, по закону, может быть конфисковано и использовано для возмещения вреда только имущество тех, "чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и достаточно доказана". "Итак, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", — сказал Карис.

Он добавил, что принятый закон необходимо толковать так, что "передача имущества касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны".

Также Карис признал, что конфискация имущества в связи с участием в военной агрессии может вызвать "не проясненные юридические вопросы, но парламент должен иметь возможность сделать политический выбор даже в столь неясной ситуации".

Независимо от того, что можно думать об избранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба, — сказал он. Поделиться

Что известно о замороженных российских активах

С начала полномасштабного вторжения в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка России на сумму около 260 млрд евро, более двух третей из них заморожены в ЕС.

Бельгийская компания Euroclear держит около 191 млрд евро, принадлежащих российскому Центробанку, в 2023 году заработавшему на них около €4,4 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на финансовый отчет Euroclear.

Представитель Минфина США заявила, что Украина не сможет сразу получить всю сумму в случае конфискации замороженных российских активов.

В июле 2024 г. Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка, если руководству Евросоюза удастся согласовать такой шаг.

В марте 2024 года стало известно, что лидеры Евросоюза приняли "политическое" решение по использованию доходов из замороженных российских активов для Украины, однако без плана действий. В то же время, как говорится в совместном заявлении по итогам первого дня саммита ЕС, договорились "продолжить работу" над планом их использования. Тем не менее, Венгрия блокирует конфискацию замороженных активов России в пользу Украины.

8 мая послы стран ЕС согласовали принципиальные меры по использованию сверхдоходов от замороженных российских активов на восстановление и вооружение Украины.