Президент Естонії Каріс підписав закон про конфіскацію заморожених активів РФ на користь України

Президент Естонії Алар Каріс сьогодні, 30 травня, підписав ухвалений парламентом закон, що дозволяє використовувати заморожені російські активи для компенсації збитків, які Росія завдає Україні внаслідок війни.

Що відомо про закон щодо конфіскації заморожених активів Росії на користь України

За словами глави Естонії, згідно із законом, може бути конфісковано та використано для відшкодування шкоди лише майно тих, "чий зв'язок зі скоєнням або сприянням протиправному діянню встановлено і достатньо доведено". "Отже, той факт, що чиїсь активи були заморожені через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна", — сказав Каріс.

Він додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити так, що "передача майна стосується тих, хто брав активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни".

Також Каріс визнав, що конфіскація майна у зв'язку з участю у військовій агресії може викликати "не прояснені юридичні питання, але парламент повинен мати можливість зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації".

Незалежно від того, що можна думати про обране в Естонії рішення, немає сумнівів у тому, що ми маємо знайти ефективні способи гарантувати право жертв агресії на отримання компенсації від винних у завданні шкоди, — сказав він. Поширити

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.