Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ до кінця літа

Україна ймовірно отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа. Його розмір складатиме 1,5 млрд євро.
Головні тези:
- Зазначені кошти будуть спрямовані на військову підтримку України та інші стратегічні потреби країни.
- Заходи щодо використання доходів від заморожених активів передбачають отримання до 3 млрд євро на поточний рік.
- Україні також буде передано 50 млрд доларів від країн G7 для стратегічних проєктів країни.
- Очікується, що отримання коштів допоможе зміцнити обороноздатність України та забезпечити підтримку у веденні воєнних дій.
Стало відомо, коли Україна отримає транш від заморожених активів РФ
Як повідомив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.
Єврокомісар додав, що в першу чергу увага на використанні цих доходів буде зосереджена на військовій підтримці України.
Що відомо про заморожені активи Росії
Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, партнери Києва заморозили активи країни-терориста. М
Мова йде про близько 300 млрд доларів, втім точної цифри немає. Ці активи включають золото-валютні резерви Центрального банку Росії, які зберігаються в іноземних фінансових установах.
21 травня, Рада Європейського союзу схвалила передачу Україні доходів від заморожених активів Росії. Ба більше, вже в червні країни G7 домовились про передачу Україні 50 млрд доларів, для яких будуть використані відсотки від заморожених активів.
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