Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ до кінця літа
Категорія
Економіка
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Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ до кінця літа

European Comission
гроші

Україна ймовірно отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа. Його розмір складатиме 1,5 млрд євро.

Головні тези:

 

  • Зазначені кошти будуть спрямовані на військову підтримку України та інші стратегічні потреби країни.
  • Заходи щодо використання доходів від заморожених активів передбачають отримання до 3 млрд євро на поточний рік.
  • Україні також буде передано 50 млрд доларів від країн G7 для стратегічних проєктів країни.
  • Очікується, що отримання коштів допоможе зміцнити обороноздатність України та забезпечити підтримку у веденні воєнних дій.

Стало відомо, коли Україна отримає транш від заморожених активів РФ

Як повідомив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.

За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 мільярдів євро (3,21 млрд доларів), і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 мільярда євро до літніх канікул, — додав Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісар додав, що в першу чергу увага на використанні цих доходів буде зосереджена на військовій підтримці України.

Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю, — наголосив Домбровскіс.

Що відомо про заморожені активи Росії

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, партнери Києва заморозили активи країни-терориста. М

Мова йде про близько 300 млрд доларів, втім точної цифри немає. Ці активи включають золото-валютні резерви Центрального банку Росії, які зберігаються в іноземних фінансових установах.

21 травня, Рада Європейського союзу схвалила передачу Україні доходів від заморожених активів Росії. Ба більше, вже в червні країни G7 домовились про передачу Україні 50 млрд доларів, для яких будуть використані відсотки від заморожених активів.

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