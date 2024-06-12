G7 схвалила кредит Україні у розмірі 50 млрд дол за рахунок активів РФ

12 червня лідери країн "Великої сімки" домовилися про виділення 50 мільярдів доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

Україна отримає 50 млрд дол кредиту

Цю інформацію підтверджує Єлисейський палац.

За словами представників команди Еммануеля Макрона, Україна отримає кредит до кінця поточного року.

Існує домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму, — заявили в адміністрації президента Франції. Поширити

Що важливо розуміти, рішення буде офіційно схвалене на саміті "Групи семи" 13-14 червня.

Лише після цього члени “Групи семи” повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації.

Масштабний кредит для України — ідея США

Як уже згадувалося раніше, саме офіційний Вашингтон закликав “Велику сімку” надати Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Ця ідея доволі довго обговорювалася й спочатку не мала одностайної підтримки всіх членів групи.

До слова, Європейський союз навіть висунув альтернативну пропозицію, згідно з якою він сам надасть кредит для України, використавши як заставу свій семирічний бюджет у розмірі 1,2 трильйона євро.

21 травня Німеччина заявила, що все-таки підтримає план США з використання російських активів для фінансування України.

Як вважають у Берліні, імплементація не відбудеться до наступного року.

Ще минулого тижня країни “Групи семи” не могли дійти згоди, яку зі загаданих пропозицій підтримати — США чи ЄС.