США готові надати Україні 50 млрд дол кредиту за однієї умови — FT

Згідно з даними видання Financial Times, Україна має всі шанси отримати від Штатів кредит у розмірі 50 млрд дол, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів. Однак для цього Євросоюзу повинен продовжити санкції проти Москви на невизначений термін — наразі це єдина вимога Вашингтона.

Нова масштабна допомога США Україні залежить від рішення ЄС

Білий дім активно наполягає на тому, щоб офіційний Брюссель продовжив санкції проти російських державних активів, які закінчуються кожні шість місяців, аж до завершення війни.

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Вашингтон не хоче бути єдиним відповідальним за виплати по кредитах, наданих Україні.

Варто звернути увагу на те, що будь-які зміни в санкційному режимі ЄС потребують схвалення всіх лідерів, зокрема й угорського прем’єра Віктора Орбана, який блокує більшість важливих рішень проти РФ.

Американська влада розраховує на те, що встигне досягти угоди ще до старту саміту G7 в Італії наступного тижня.

Як відомо, саме під час цієї зустрічі будуть обговорювати механізм фінансування коштом прибутку від заморожених російських активів, ймовірно, стане центральним елементом підтримки України.

Штати хочуть надати Україні кредит, цілком ймовірно, разом з іншими членами “Групи семи”, приблизно рівну оціночним "надприбуткам" від сотень мільярдів доларів заморожених російських активів.

За словами інсайдерів, йдеться приблизно про 50 млрд дол.

Союзники України обговорюють варіанти використання заморожених активів РФ для України

Про це нещодавно заявив помічник глави Мінфіну США з міжнародних фінансів Брент Нейман.

Партнери України по G7 докладають зусиль, щоб розглянути всі можливі шляхи, за допомогою яких заморожені російські активи можна використати на підтримку України, — наголосив він. Поширити

Брент Нейман також звернув увагу на те, що нещодавно члени Євросоюзу план з використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні.