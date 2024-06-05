США готовы предоставить Украине 50 млрд долл кредита при одном условии — FT

Согласно данным издания Financial Times, у Украины есть все шансы получить от Штатов кредит в размере 50 млрд долл, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов. Однако для этого Евросоюзу должен продлить санкции против Москвы на неопределенный срок — это единственное требование Вашингтона.

Новая масштабная помощь США Украине зависит от решения ЕС

Белый дом активно настаивает на том, чтобы официальный Брюссель продлил санкции против российских государственных активов, истекающие каждые шесть месяцев, вплоть до завершения войны.

Как удалось узнать журналистам, официальный Вашингтон не хочет быть единственным ответственным за выплаты по кредитам, предоставленным Украине.

Следует обратить внимание на то, что любые изменения в санкционном режиме ЕС нуждаются в одобрении всех лидеров, в том числе и венгерского премьера Виктора Орбана, который блокирует большинство важных решений против РФ.

Американские власти рассчитывают на то, что успеют достичь соглашения еще до старта саммита G7 в Италии на следующей неделе.

Как известно, именно во время этой встречи будут обсуждать механизм финансирования на средства прибыли от замороженных российских активов.

Штаты хотят предоставить Украине кредит, по всей вероятности, вместе с другими членами “Группы семи”, примерно равный оценочным "сверхдоходам" от сотен миллиардов долларов замороженных российских активов.

По словам инсайдеров, речь идет примерно о 50 млрд долларов.

Союзники Украины обсуждают варианты использования замороженных активов РФ для Украины

Об этом недавно заявил помощник главы Минфина США по международным финансам Брент Нейман.

Партнеры Украины по G7 прилагают усилия, чтобы рассмотреть все возможные пути, с помощью которых замороженные российские активы можно использовать для поддержки Украины, — подчеркнул он. Поделиться

Брент Нейман также обратил внимание на то, что недавно члены Евросоюза поддержали план по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.