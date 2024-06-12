Країни Великої сімки збираються погодити виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів під заставу прибутків від заморожених активів РФ.

Коли може бути схвалено рішення щодо виділення Україні 50 млрд доларів кредиту

За інформацією журналістів видання, очікується, що рішення має бути схвалене на саміті G7 в Італії.

Однак аналітики зазначають, що навіть у разі схвалення цього рішення, це будуть лише перші кроки у відбудові зруйнованої злочинною армією РФ країни.

При цьому автори матеріалу вказують, що для президента США Джо Байдена, який 12 червня має поїхати до Італії, саміт лідерів Великої сімки проходитиме у дуже відповідальний момент.

Зокрема, Байден має переконати партнерів, що США і надалі планують надавати Україні потужну підтримку, незалежно від результатів президентських виборів в листопаді.

Зараз, коли війна досягла критичного моменту, лідери "Великої сімки", схоже, готові завершити багатомісячні дискусії про те, як використати 300 мільярдів доларів заморожених активів російського центрального банку, які здебільшого зберігалися в європейських фінансових установах. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити вливання економічної допомоги Україні, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Журналісти додають, що у Білому домі після тривалих суперечок наполягали на повному арешті заморожених російських активів, однак країни ЄС виступили проти цього.

ЄС погодився використовувати відсотки, які приносять активи центрального банку там, де вони зберігаються для надання Україні близько 3 мільярдів євро щорічно.

Однак у Білому домі прагнули виділити Україні значно більше коштів за рахунок заморожених активів РФ, тому розробили план їхнього використання для забезпечення кредиту, який можна було б надати негайно.

З якими ризиками стикаються партнери у рамках виділення кредиту Україні

Протягом останніх тижнів міністри фінансів найвпливовіших країн світу намагаються визначити, як саме гроші будуть передані Україні, і обговорюють можливість передачі їх через таку установу, як Світовий банк

Однак наразі залишається незрозумілим, як саме буде виплачуватись цей кредит.

Якщо війна закінчиться до настання терміну погашення облігацій або якщо відсоткові ставки впадуть, надходження від активів будуть недостатніми для погашення позики, - попереджають автори матеріалу. Поширити

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що на очікується саміті буде "одностайність" в роботі над планом використання заморожених активів для допомоги Україні у відновленні після війни.

Евелін Фаркас, виконавчий директор Інституту Маккейна при Університеті штату Арізона, яка раніше працювала заступником помічника міністра оборони США, вважає, що розблокування заморожених активів стало б "зміною правил гри".