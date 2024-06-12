Страны Большой семерки собираются согласовать выделение Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог доходов от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Ожидается одобрение выделения Украине кредита на сумму 50 млрд долларов на саммите G7.
- Попытка использовать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине и потенциальные риски для партнеров.
- Перспективы реализации плана финансовой помощи Украине и возможные способы передачи средств.
- Возможные риски для партнеров при невыполнении условий кредитования и какие меры могут быть предприняты для минимизации рисков.
- Эксперты считают, что разблокирование замороженных активов РФ может стать стратегическим изменением и перспективой восстановления Украины.
Когда может быть одобрено решение о выделении Украине 50 млрд долларов кредита
По информации журналистов, ожидается, что решение должно быть одобрено на саммите G7 в Италии.
Однако аналитики отмечают, что даже в случае одобрения этого решения это будут лишь первые шаги в восстановлении разрушенной преступной армией РФ страны.
При этом авторы материала указывают, что для президента США Джо Байдена, который 12 июня должен уехать в Италию, саммит лидеров Большой семерки будет проходить в очень ответственный момент.
В частности, Байден должен убедить партнеров, что США и дальше планируют оказывать Украине мощную поддержку, независимо от результатов президентских выборов в ноябре.
Журналисты добавляют, что в Белом доме после продолжительных споров настаивали на полном аресте замороженных российских активов, однако страны ЕС выступили против этого.
ЕС согласился использовать проценты, приносимые активами центрального банка там, где они хранятся для предоставления Украине около 3 миллиардов евро ежегодно.
Однако в Белом доме стремились выделить Украине значительно больше за счет замороженных активов РФ, поэтому разработали план их использования для обеспечения кредита, который можно было бы предоставить немедленно.
С какими рисками сталкиваются партнеры в рамках выделения кредита Украине
В последние недели министры финансов самых влиятельных стран мира пытаются определить, как именно деньги будут переданы Украине, и обсуждают возможность передачи их через такое учреждение, как Всемирный банк
Однако пока остается непонятным, как именно будет выплачиваться этот кредит.
Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ожидается саммите будет "единообразие" в работе над планом использования замороженных активов для помощи Украине в восстановлении после войны.
Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна при Университете штата Аризона, ранее работавшая заместителем помощника министра обороны США, считает, что разблокирование замороженных активов стало бы "сменой правил игры".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-