Страны Большой семерки собираются согласовать выделение Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог доходов от замороженных активов РФ.

Когда может быть одобрено решение о выделении Украине 50 млрд долларов кредита

По информации журналистов, ожидается, что решение должно быть одобрено на саммите G7 в Италии.

Однако аналитики отмечают, что даже в случае одобрения этого решения это будут лишь первые шаги в восстановлении разрушенной преступной армией РФ страны.

При этом авторы материала указывают, что для президента США Джо Байдена, который 12 июня должен уехать в Италию, саммит лидеров Большой семерки будет проходить в очень ответственный момент.

В частности, Байден должен убедить партнеров, что США и дальше планируют оказывать Украине мощную поддержку, независимо от результатов президентских выборов в ноябре.

Сейчас, когда война достигла критического момента, лидеры "Большой семерки", похоже, готовы завершить многомесячные дискуссии о том, как использовать 300 миллиардов долларов замороженных активов российского центрального банка, в большинстве своем сохранявшихся в европейских финансовых учреждениях. Идея состоит в том, чтобы обеспечить вливание экономической помощи Украине, – подчеркивается в материале издания. Поделиться

Журналисты добавляют, что в Белом доме после продолжительных споров настаивали на полном аресте замороженных российских активов, однако страны ЕС выступили против этого.

ЕС согласился использовать проценты, приносимые активами центрального банка там, где они хранятся для предоставления Украине около 3 миллиардов евро ежегодно.

Однако в Белом доме стремились выделить Украине значительно больше за счет замороженных активов РФ, поэтому разработали план их использования для обеспечения кредита, который можно было бы предоставить немедленно.

С какими рисками сталкиваются партнеры в рамках выделения кредита Украине

В последние недели министры финансов самых влиятельных стран мира пытаются определить, как именно деньги будут переданы Украине, и обсуждают возможность передачи их через такое учреждение, как Всемирный банк

Однако пока остается непонятным, как именно будет выплачиваться этот кредит.

Если война закончится до наступления срока погашения облигаций или если процентные ставки упадут, поступления от активов будут недостаточными для погашения ссуды, - предупреждают авторы материала. Поделиться

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ожидается саммите будет "единообразие" в работе над планом использования замороженных активов для помощи Украине в восстановлении после войны.

Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна при Университете штата Аризона, ранее работавшая заместителем помощника министра обороны США, считает, что разблокирование замороженных активов стало бы "сменой правил игры".