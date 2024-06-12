G7 одобрила кредит Украине в размере 50 млрд долл за счет активов РФ

12 июня лидеры стран "Большой семерки" договорились о выделении 50 миллиардов долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Украина получит 50 млрд долл кредита

Эту информацию подтверждает Елисейский дворец.

По словам представителей команды Эммануэля Макрона, Украина получит кредит до конца текущего года.

Есть договоренность. Как всегда в G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму, — заявили в администрации президента Франции. Поделиться

Что важно понимать, решение будет официально одобрено на саммите "Группы семи" 13-14 июня.

Только после этого члены группы семи должны будут определить технические аспекты его реализации.

Масштабный кредит для Украины — идея США

Как уже упоминалось ранее, именно официальный Вашингтон призвал "Большую семерку" предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачиваться за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

Эта идея довольно долго обсуждалась и изначально не имела единодушной поддержки всех членов группы.

К слову, Европейский союз даже выдвинул альтернативное предложение, согласно которому он сам предоставит кредит для Украины, использовав в качестве залога свой семилетний бюджет в размере 1,2 триллиона евро.

21 мая Германия заявила, что все-таки поддержит план США по использованию российских активов для финансирования Украины.

Как считают в Берлине, имплементация не состоится до следующего года.

Еще на прошлой неделе страны "Группы семи" не могли прийти к согласию, какое из предложений поддержать — США или ЕС.