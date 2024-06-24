ЕС одобрил транш военной помощи Украине до 1,4 млрд евро из доходов от активов РФ

ЕС 24 июня одобрил первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 млрд евро, что поступит из доходов от замороженных российских активов.

Доходы от активов РФ направят на оружие для Украины

Как отмечается, деньги направляют в Украину через Фонд помощи Украине (UAF), но платежи еще блокировались Венгрией.

Сейчас юридическая служба Совета ЕС утверждает, что Будапешт не может остановить эти платежи, ведь воздержался во время голосования в начале этого года за создание Фонда. Причиной, разрешающей обходной путь, является то, что средства не поступают от налогоплательщиков ЕС, заявили чиновники.

Деньги пойдут не на возмещение, как это обычно происходит в случае с ВСУ, а на прямую закупку оружия, в частности, боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Четверть суммы уйдет на покупки у украинской промышленности.

У стран было время до 11:00, чтобы высказать свое мнение, и ни одна из них не проголосовала против, согласно внутреннему сообщению Совета ЕС. Решение не нуждалось в единодушии, а это значит, что Венгрия не могла его заблокировать.

Несмотря на сегодняшнюю договоренность, Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 миллиарда евро в рамках программы для ВСУ как частичную компенсацию за приобретенное для Украины оружие. По словам одного из дипломатов, Будапешт «взбешен» тем, что произошло сегодня.

Окончательная сумма прибыли от замороженных активов, которая пойдет по Киеву, пока неясна, но дипломаты говорят, что она колеблется между 1,2 миллиарда евро и 1,4 миллиарда евро.

Официальное объявление ожидается позже в этот же день на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Что этому предшествовало

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи заявил, что на следующей неделе ЕС выделит в поддержку Украины первую часть из 2,5 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.