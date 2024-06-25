Україна офіційно розпочинає переговори про вступ в ЄС

25 червня у Люксембурзі розпочинається перша Міжурядова конференція щодо вступу України в Євросоюз, яка де-факто означатиме офіційний старт перемовинам про членство країни в блоці.

Україні дедалі ближче до вступу в ЄС

Як уже згадувалося раніше, 21 червня Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови. Саме це дало можливість розпочати офіційний старт переговорів про вступ.

Згідно з останніми даними, Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Після цього запланована аналогічна перша Міжурядова конференція щодо вступу Молдови в ЄС, вона запланована на 19:00 за Києвом.

За словами одного з європейських дипломатів, конференція складатиметься з трьох частин:

вступна заява Бельгії як країни, що головує в ЄС; заява України; виступи і зауваження держав-членів.

Окрім того, наголошується, що під час заходу офіційний Брюссель представить Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорного процесу.

Україна розраховує на швидкий прогрес у питанні членства в ЄС

Згідно з останніми даними, делегацію України буде очолювати віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, європейську — очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

Оптимістичний прогноз, на який розраховує Україна, передбачає відкриття перших глав або першої глави на початку 2025 року.

Варто також звернути увагу на те, що перемовини почнуться до того, як 1 липня Угорщина, яка скептично ставиться до євроінтеграції України, замінить Бельгію та перейме головування в Євросоюзі і матиме більший вплив на ухвалення рішень в ЄС.