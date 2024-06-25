Украина официально начинает переговоры о вступлении в ЕС

25 июня в Люксембурге начинается первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в Евросоюз, которая будет де-факто означать официальный старт переговоров о членстве страны в блоке.
Главные тезисы
- Украина начнет переговоры по вступлению в Евросоюз на Межправительственной конференции в Люксембурге.
- Первая Межправительственная конференция с Украиной включает в себя вступительное заявление председательствующей страны ЕС, заявление Украины и замечания государств-членов.
- Ожидается, что у Украины есть шанс на быстрый прогресс в переговорах и возможное открытие первых глав в 2025 году.
- Переговоры начались спустя более 10 лет после Евромайдана, когда украинцы вышли на улицы отстаивать будущее страны на пути в ЕС.
Украине все ближе к вступлению в ЕС
Как уже упоминалось ранее, 21 июня Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы. Именно это позволило начать официальный старт переговоров о вступлении.
Согласно последним данным, Межправительственная конференция с Украиной начнется в 16.30 по киевскому времени.
После этого запланирована аналогичная первая Межправительственная конференция по вступлению Молдовы в ЕС, запланированная на 19:00 по Киеву.
По словам одного из европейских дипломатов, конференция будет состоять из трех частей:
вступительное заявление Бельгии как председательствующей в ЕС страны;
заявление Украины;
выступления и замечания государств-членов.
Кроме того, указано, что в ходе мероприятия официальный Брюссель представит Украине общие рамки переговоров, устанавливающих ключевые принципы переговорного процесса.
Украина рассчитывает на быстрый прогресс в вопросе членства в ЕС
Согласно последним данным, делегацию Украины будет возглавлять вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, европейскую — глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
Оптимистичный прогноз, на который рассчитывает Украина, предполагает открытие первых глав или первой главы в начале 2025 года.
Следует также обратить внимание на то, что переговоры начнутся до того, как 1 июля Венгрия, скептически относящаяся к евроинтеграции Украины, заменит Бельгию и переймет председательство в Евросоюзе и будет иметь большее влияние на принятие решений в ЕС.
Судьбоносные переговоры начинаются спустя более 10 лет после того, как тысячи украинцев вышли на Евромайдан, чтобы отстоять движение страны в ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-