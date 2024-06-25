Украина официально начинает переговоры о вступлении в ЕС

25 июня в Люксембурге начинается первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в Евросоюз, которая будет де-факто означать официальный старт переговоров о членстве страны в блоке.

Украине все ближе к вступлению в ЕС

Как уже упоминалось ранее, 21 июня Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы. Именно это позволило начать официальный старт переговоров о вступлении.

Согласно последним данным, Межправительственная конференция с Украиной начнется в 16.30 по киевскому времени.

После этого запланирована аналогичная первая Межправительственная конференция по вступлению Молдовы в ЕС, запланированная на 19:00 по Киеву.

По словам одного из европейских дипломатов, конференция будет состоять из трех частей:

вступительное заявление Бельгии как председательствующей в ЕС страны; заявление Украины; выступления и замечания государств-членов.

Кроме того, указано, что в ходе мероприятия официальный Брюссель представит Украине общие рамки переговоров, устанавливающих ключевые принципы переговорного процесса.

Украина рассчитывает на быстрый прогресс в вопросе членства в ЕС

Согласно последним данным, делегацию Украины будет возглавлять вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, европейскую — глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

Оптимистичный прогноз, на который рассчитывает Украина, предполагает открытие первых глав или первой главы в начале 2025 года.

Следует также обратить внимание на то, что переговоры начнутся до того, как 1 июля Венгрия, скептически относящаяся к евроинтеграции Украины, заменит Бельгию и переймет председательство в Евросоюзе и будет иметь большее влияние на принятие решений в ЕС.