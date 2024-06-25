Будущее членство Украины в ЕС укрепит Евросоюз — Шмыгаль

Украина готова сделать все возможное, чтобы завершить процесс обретения полноправного членства в ЕС. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, выступая на первой межправительственной конференции по началу переговоров о членстве Украины в ЕС в Люксембурге.
Главные тезисы
- Членство Украины в ЕС будет лучшим ответом на современные вызовы и укрепит Евросоюз.
- Украина демонстрирует высокую готовность к вступлению, продвигаясь быстро и эффективно.
- Подписание заявки на членство и начало переговоров стали важными шагами на пути к участию Украины в Европейском Союзе.
- Будущее членство Украины в ЕС не только укрепит страну, но и сделает важный вклад в развитие всего Евросоюза.
- Украина и ее партнеры считают, что сильная Украина и сильный Евросоюз неразрывно связаны и зависят друг от друга.
Мы сделаем все возможное, чтобы вступить в ЕС — Шмыгаль
Он отметил, что «на пути к членству нас ждет еще много работы».
Шмыгаль выразил убеждение, что европейские партнеры положительно воспримут официальную переговорную позицию Украины, которая будет представлена сегодня.
Будущее членство Украины — лучший ответ Европы на нынешние вызовы и уникальная возможность укрепить Евросоюз. Мы убеждены, что помощь Украине в победе над российским агрессором и преодолении сложностей послевоенного восстановления станет величайшим достижением Европы.
По убеждению главы украинского правительства, «сильная Украина невозможна вне ЕС, как и сильный ЕС невозможен без Украины».
25 июня начались переговоры о вступлении Украины в ЕС
25 июня на Первой межправительственной конференции в Люксембурге стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
После этого начнется открытие 35 переговорных глав. Украина будет вступать в переговоры сразу по нескольким главам, применив кластерный подход. Кластеров, объединяющих несколько глав, будет шесть.
Как заявил Зеленский, это исторический день, когда Украина переходит к фактическим реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства.
Владимир Зеленский упомянул также о том, как 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, была подписана заявка на вступление.
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