Будущее членство Украины в ЕС укрепит Евросоюз — Шмыгаль

Украина готова сделать все возможное, чтобы завершить процесс обретения полноправного членства в ЕС. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, выступая на первой межправительственной конференции по началу переговоров о членстве Украины в ЕС в Люксембурге.

Мы сделаем все возможное, чтобы вступить в ЕС — Шмыгаль

Тысячи лучших сыновей и дочерей Украины отдали жизнь за независимую европейскую Украину. Я склоняю голову в память о павших украинских героях. Я склоняю голову в благодарность украинским военным, которые сделали этот день возможным. За то, что они позволили начать переговорный процесс, который, в конце концов, приведет к вступлению Украины в ЕС. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого, — сказал Шмигаль. Поделиться

Он отметил, что «на пути к членству нас ждет еще много работы».

Мы готовы к этому. Мы продемонстрировали, что способны быстро продвигаться и достигать невозможного. Сегодняшнее событие это отчетливо демонстрирует. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Шмыгаль выразил убеждение, что европейские партнеры положительно воспримут официальную переговорную позицию Украины, которая будет представлена сегодня.

Будущее членство Украины — лучший ответ Европы на нынешние вызовы и уникальная возможность укрепить Евросоюз. Мы убеждены, что помощь Украине в победе над российским агрессором и преодолении сложностей послевоенного восстановления станет величайшим достижением Европы.

По убеждению главы украинского правительства, «сильная Украина невозможна вне ЕС, как и сильный ЕС невозможен без Украины».

Сегодня мы отмечаем важную победу на пути евроинтеграции Украины. В то же время начало переговоров — это важный шаг к достижению нашей общей победы. Вместе мы одолим. Вместе мы построим безопасную, успешную и сильную Европу от Лиссабона до Луганска. Поделиться

25 июня начались переговоры о вступлении Украины в ЕС

25 июня на Первой межправительственной конференции в Люксембурге стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

После этого начнется открытие 35 переговорных глав. Украина будет вступать в переговоры сразу по нескольким главам, применив кластерный подход. Кластеров, объединяющих несколько глав, будет шесть.

Как заявил Зеленский, это исторический день, когда Украина переходит к фактическим реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства.

Владимир Зеленский упомянул также о том, как 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, была подписана заявка на вступление.