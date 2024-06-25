Будущее членство Украины в ЕС укрепит Евросоюз — Шмыгаль
Категория
Украина
Дата публикации

Будущее членство Украины в ЕС укрепит Евросоюз — Шмыгаль

Денис Шмыгаль
Шмыгаль
Читати українською

Украина готова сделать все возможное, чтобы завершить процесс обретения полноправного членства в ЕС. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, выступая на первой межправительственной конференции по началу переговоров о членстве Украины в ЕС в Люксембурге.

Главные тезисы

  • Членство Украины в ЕС будет лучшим ответом на современные вызовы и укрепит Евросоюз.
  • Украина демонстрирует высокую готовность к вступлению, продвигаясь быстро и эффективно.
  • Подписание заявки на членство и начало переговоров стали важными шагами на пути к участию Украины в Европейском Союзе.
  • Будущее членство Украины в ЕС не только укрепит страну, но и сделает важный вклад в развитие всего Евросоюза.
  • Украина и ее партнеры считают, что сильная Украина и сильный Евросоюз неразрывно связаны и зависят друг от друга.

Мы сделаем все возможное, чтобы вступить в ЕС — Шмыгаль

Тысячи лучших сыновей и дочерей Украины отдали жизнь за независимую европейскую Украину. Я склоняю голову в память о павших украинских героях. Я склоняю голову в благодарность украинским военным, которые сделали этот день возможным. За то, что они позволили начать переговорный процесс, который, в конце концов, приведет к вступлению Украины в ЕС. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого, — сказал Шмигаль.

Он отметил, что «на пути к членству нас ждет еще много работы».

Мы готовы к этому. Мы продемонстрировали, что способны быстро продвигаться и достигать невозможного. Сегодняшнее событие это отчетливо демонстрирует.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Шмыгаль выразил убеждение, что европейские партнеры положительно воспримут официальную переговорную позицию Украины, которая будет представлена сегодня.

Будущее членство Украины — лучший ответ Европы на нынешние вызовы и уникальная возможность укрепить Евросоюз. Мы убеждены, что помощь Украине в победе над российским агрессором и преодолении сложностей послевоенного восстановления станет величайшим достижением Европы.

По убеждению главы украинского правительства, «сильная Украина невозможна вне ЕС, как и сильный ЕС невозможен без Украины».

Сегодня мы отмечаем важную победу на пути евроинтеграции Украины. В то же время начало переговоров — это важный шаг к достижению нашей общей победы. Вместе мы одолим. Вместе мы построим безопасную, успешную и сильную Европу от Лиссабона до Луганска.

25 июня начались переговоры о вступлении Украины в ЕС

25 июня на Первой межправительственной конференции в Люксембурге стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

После этого начнется открытие 35 переговорных глав. Украина будет вступать в переговоры сразу по нескольким главам, применив кластерный подход. Кластеров, объединяющих несколько глав, будет шесть.

Как заявил Зеленский, это исторический день, когда Украина переходит к фактическим реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства.

Владимир Зеленский упомянул также о том, как 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, была подписана заявка на вступление.

Почти два года назад, в июне 2022 года, мы получили кандидатство, а в декабре прошлого года получили политическое решение по переговорам. Но именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая Межправительственная конференция Украины и ЕС уже сегодня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС одобрил транш военной помощи Украине до 1,4 млрд евро из доходов от активов РФ
ес
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина официально начинает переговоры о вступлении в ЕС
Украина и ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Орбан выступил с новым парадоксальным заявлением
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?