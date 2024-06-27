Венгерский лидер Виктор Орбан начал утверждать, что не собирается соглашаться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляен главой Еврокомиссии. Он также назвал это "вопиющим захватом власти" в блоке.

Орбан набросился с обвинениями на фон дер Ляен

Официальное заявление премьер-министра Венгрии по этому поводу обнародовал представитель правительства Золтан Ковач.

Виктор Орбан уверяет, что Будапешт "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляен.

Более того, он еще раз пожаловался, что инструменты для защиты верховенства права использовали против его страны предвзято.

По убеждению приспешника Путина, коалиция, сформированная крупнейшими политическими объединениями — "Европейская народная партия", социал-демократы и либералы — для назначения руководства Евросоюза, является "коалицией лжи и обмана".

Он также заявил, что договоренности основываются на партийной линии, а не на программах или будущих планах.

Это вопиющий захват власти, и мы не видим смысла поддерживать такое злоупотребление властью. Виктор Орбан Премьер Венгрии

❌@PM_ViktorOrban: Hungary cannot support the extension of @vonderleyen's mandate. The rule of law, an important European value, has been used politically and on a partisan basis against Hungary.



❗️Arriving at the two-day EU summit, PM Orbán stated that the coalition formed by… pic.twitter.com/CWfnIuVplj — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) June 27, 2024

Что известно о новом конфликте в ЕС

Недавно в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони якобы разозлилась из-за того, что ее политическую группу не пригласили на обсуждение распределения должностей перед саммитом лидеров.

Журналисты утверждают, что она даже игнорировала звонки нескольких своих европейских коллег, что спровоцировало опасения по поводу того, как она будет действовать во время саммита.