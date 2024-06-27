Венгерский лидер Виктор Орбан начал утверждать, что не собирается соглашаться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляен главой Еврокомиссии. Он также назвал это "вопиющим захватом власти" в блоке.
Главные тезисы
- Орбан считает, что коалиция, назначающая руководство Евросоюза, является "коалицией лжи и обмана".
- Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также попала в центр внимания из-за конфликта по распределению должностей в ЕС, что породило опасения и напряжение среди европейских политиков.
- Премьер Польши Дональд Туск заявил, что обсуждения распределения должностей состоялись для упрощения процесса, и финальное решение все равно будут принимать лидеры стран.
Орбан набросился с обвинениями на фон дер Ляен
Официальное заявление премьер-министра Венгрии по этому поводу обнародовал представитель правительства Золтан Ковач.
Виктор Орбан уверяет, что Будапешт "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляен.
Более того, он еще раз пожаловался, что инструменты для защиты верховенства права использовали против его страны предвзято.
По убеждению приспешника Путина, коалиция, сформированная крупнейшими политическими объединениями — "Европейская народная партия", социал-демократы и либералы — для назначения руководства Евросоюза, является "коалицией лжи и обмана".
Он также заявил, что договоренности основываются на партийной линии, а не на программах или будущих планах.
Что известно о новом конфликте в ЕС
Недавно в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони якобы разозлилась из-за того, что ее политическую группу не пригласили на обсуждение распределения должностей перед саммитом лидеров.
Журналисты утверждают, что она даже игнорировала звонки нескольких своих европейских коллег, что спровоцировало опасения по поводу того, как она будет действовать во время саммита.
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