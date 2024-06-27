Володимир Зеленський поспілкувався з Орбаном на саміті ЄС — відео

Віктор Орбан сам підійшов до президента України та потис йому руку. Спілкування було доволі емоційним.

Під час спілкування Зеленський потис руку Віктору Орбану

27 червня під час саміту ЄС у Брюсселі прем’єр-міністр Угорщини і поплічник Путіна Віктор Орбан зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони провели коротку розмову.

#Orban approached #Zelenskyy in #Brussels for a brief talk



This is the case where you hear no words but the gestures and mimics are enough to make the video exciting to watch. pic.twitter.com/mKhhCGAuL1 — UATV English (@UATV_en) June 27, 2024

Судячи з трансляції із залу засідань, проросійський політик сам підійшов до президента України та потис йому руку. Це відбулось вже після підписання безпекових угод України з ЄС, а також з Литвою та Естонією.

На відео не чути, про шо лідери, але видно, що спілкування Орбана і Зеленського було доволі емоційним. Як відомо, Угорщина вже з 1 липня розпочне піврічне головування у Раді Євросоюзу.

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Як заявив поплічник російського диктатора Володимира Путіна, він вважає це "політично вмотивованим процесом".

Однак угорський лідер не збирається перешкоджати руху Києва до членства в ЄС.

Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів. Поширити

На переконання проросійського політика, потрібно, мовляв, насамперед вивчити, якими будуть наслідки, якщо Євросоюз прийме країну, що знаходиться у стані війни та “чиї кордони не визначені на практиці".

Як відомо, Угорщина багато разів блокувала доленосні рішення у ЄС щодо України, однак європейським союзниками Києва завжди вдавалося знайти способи, щоб змусити Будапешт змінити своє фінальне рішення.