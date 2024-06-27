Володимир Зеленський поспілкувався з Орбаном на саміті ЄС — відео

Віктор Орбан сам підійшов до президента України та потис йому руку. Спілкування було доволі емоційним.
Головні тези:
- У мережі з'явилося відео емоційного спілкування Зеленського та проросійського політика Орбана на саміті ЄС.
- Угорщина підтримала початок переговорів з Україною щодо її членства в Європейському Союзі.
- Віктор Орбан висловив певні застереження стосовно можливого вступу України до ЄС через російську агресію в Україні.
Під час спілкування Зеленський потис руку Віктору Орбану
27 червня під час саміту ЄС у Брюсселі прем’єр-міністр Угорщини і поплічник Путіна Віктор Орбан зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони провели коротку розмову.
#Orban approached #Zelenskyy in #Brussels for a brief talk— UATV English (@UATV_en) June 27, 2024
This is the case where you hear no words but the gestures and mimics are enough to make the video exciting to watch. pic.twitter.com/mKhhCGAuL1
Судячи з трансляції із залу засідань, проросійський політик сам підійшов до президента України та потис йому руку. Це відбулось вже після підписання безпекових угод України з ЄС, а також з Литвою та Естонією.
На відео не чути, про шо лідери, але видно, що спілкування Орбана і Зеленського було доволі емоційним. Як відомо, Угорщина вже з 1 липня розпочне піврічне головування у Раді Євросоюзу.
Орбан знову поскаржився на рішення Євросоюзу щодо України
Як заявив поплічник російського диктатора Володимира Путіна, він вважає це "політично вмотивованим процесом".
Однак угорський лідер не збирається перешкоджати руху Києва до членства в ЄС.
На переконання проросійського політика, потрібно, мовляв, насамперед вивчити, якими будуть наслідки, якщо Євросоюз прийме країну, що знаходиться у стані війни та “чиї кордони не визначені на практиці".
Як відомо, Угорщина багато разів блокувала доленосні рішення у ЄС щодо України, однак європейським союзниками Києва завжди вдавалося знайти способи, щоб змусити Будапешт змінити своє фінальне рішення.
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