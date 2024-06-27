Виктор Орбан сам подошел к президенту Украины и пожал ему руку. Общение было достаточно эмоциональным.

Во время общения Зеленский пожал руку Виктору Орбану.

27 июня во время саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии и приспешник Путина Виктор Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они провели короткий разговор.

#Orban approached #Zelenskyy in #Brussels for a brief talk



This is the case where you hear no words but the gestures and mimics are enough to make the video exciting to watch. pic.twitter.com/mKhhCGAuL1 — UATV English (@UATV_en) June 27, 2024

Судя по трансляции из зала заседаний, пророссийский политик сам подошел к президенту Украины и пожал ему руку. Это произошло уже после подписания договоров безопасности Украины с ЕС, а также с Литвой и Эстонией.

На видео не слышно, о чем лидеры, но видно, что общение Орбана и Зеленского было достаточно эмоциональным. Как известно, Венгрия уже с 1 июля начнет полугодовое председательство в Совете Евросоюза.

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Как заявил приспешник российского диктатора Владимира Путина, он считает это "политически мотивированным процессом".

Однако венгерский лидер не собирается препятствовать движению Киева к членству в ЕС.

Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров. Поделиться

По убеждению пророссийского политика, нужно, мол, прежде всего изучить, какими будут последствия, если Евросоюз примет находящуюся в состоянии войны страну, «чьи границы не определены на практике».

Как известно, Венгрия многократно блокировала судьбоносные решения в ЕС по Украине, однако европейским союзникам Киева всегда удавалось найти способы, чтобы заставить Будапешт изменить свое финальное решение.