Владимир Зеленский пообщался с Орбаном на саммите ЕС
Категория
Украина
Дата публикации

Владимир Зеленский пообщался с Орбаном на саммите ЕС

Зеленский и Орбан
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Источник:  online.ua

Виктор Орбан сам подошел к президенту Украины и пожал ему руку. Общение было достаточно эмоциональным.

Главные тезисы

  • В сети появилось видео эмоционального общения Зеленского и пророссийского политика Орбана на саммите ЕС.
  • Венгрия поддержала начало переговоров с Украиной по поводу ее членства в Европейском Союзе.
  • Виктор Орбан выразил определенные оговорки относительно возможного вступления Украины в ЕС из-за российской агрессии в Украине.

Во время общения Зеленский пожал руку Виктору Орбану.

27 июня во время саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии и приспешник Путина Виктор Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они провели короткий разговор.

Судя по трансляции из зала заседаний, пророссийский политик сам подошел к президенту Украины и пожал ему руку. Это произошло уже после подписания договоров безопасности Украины с ЕС, а также с Литвой и Эстонией.

На видео не слышно, о чем лидеры, но видно, что общение Орбана и Зеленского было достаточно эмоциональным. Как известно, Венгрия уже с 1 июля начнет полугодовое председательство в Совете Евросоюза.

Орбан снова пожаловался на решение Евросоюза по Украине

Как заявил приспешник российского диктатора Владимира Путина, он считает это "политически мотивированным процессом".

Однако венгерский лидер не собирается препятствовать движению Киева к членству в ЕС.

Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров.

По убеждению пророссийского политика, нужно, мол, прежде всего изучить, какими будут последствия, если Евросоюз примет находящуюся в состоянии войны страну, «чьи границы не определены на практике».

Как известно, Венгрия многократно блокировала судьбоносные решения в ЕС по Украине, однако европейским союзникам Киева всегда удавалось найти способы, чтобы заставить Будапешт изменить свое финальное решение.

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