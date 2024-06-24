Кортеж Орбана попал в аварию в Германии - есть погибшие

Кортеж венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сопровождавший его во время визита в Германию, попал в аварию, в результате чего погиб 61-летний офицер немецкой полиции.

В результате ДТП с участием кортежа Орбана погиб полицейский

Авария произошла 24 июня в городе Штутгарте. 69-летняя женщина на своем BMW выехала за шлагбаум и врезалась в мотоцикл 61-летнего офицера полиции, сопровождавшего автомобиль Орбана.

От силы удара BMW полицейского отбросило на служебный мотоцикл другого, 27-летнего офицера по сопровождению премьера Венгрии. Они оба с серьезными травмами попали в больницу.

ДТП

61-летний полицейский вскоре скончался в больнице, подтвердил комиссар полиции Штутгарта Маркус Айзенбраун.

Расследование аварии взяли на себя сотрудники полицейского управления другого города - Людвигсбурга, чтобы им не занимались коллеги умершего.

Виктор Орбан находился в Германии на чемпионате Европы по футболу, накануне вечером наблюдал за победой венгерской сборной над Шотландией в предыдущем туре чемпионата Европы.

Орбан выступил с новым скандальным заявлением в сторону Германии

Венгерский премьер прибег к критике немецких властей сразу после завершения визита в эту страну и встречи с канцлером Олафом Шольцем.

Она больше не имеет прежнего вкуса, не пахнет так, как раньше. Эта Германия больше не является той Германией, которую нам ставили в пример наши бабушки и дедушки, родители, - заявил Орбан в контексте массовой миграции в Германию. Поделиться

По его словам, предыдущие поколения венгров приводили Германию в качестве примера мощного отлаженного производства и порядка.

Однако Орбан заявляет, что все это якобы потеряно в Германии.