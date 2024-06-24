Кортеж Орбана попал в аварию в Германии - есть погибшие

Кортеж венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сопровождавший его во время визита в Германию, попал в аварию, в результате чего погиб 61-летний офицер немецкой полиции.
Главные тезисы
- ДТП произошло в городе Штутгарт, где BMW врезалось в мотоцикл полицейского, сопровождавшего автомобиль Орбана.
- В результате аварии один полицейский погиб, двое попали в больницу с серьезными травмами.
- Виктор Орбан выразил скандальную критику немецких властей, заявив о потере прежнего порядка и стабильности в Германии.
- Орбан также отметил, что левое правительство Германии ускоренно предоставляет гражданство многим иммигрантам, что, по его словам, вызывает изменения в обществе и политике страны.
В результате ДТП с участием кортежа Орбана погиб полицейский
Авария произошла 24 июня в городе Штутгарте. 69-летняя женщина на своем BMW выехала за шлагбаум и врезалась в мотоцикл 61-летнего офицера полиции, сопровождавшего автомобиль Орбана.
От силы удара BMW полицейского отбросило на служебный мотоцикл другого, 27-летнего офицера по сопровождению премьера Венгрии. Они оба с серьезными травмами попали в больницу.
61-летний полицейский вскоре скончался в больнице, подтвердил комиссар полиции Штутгарта Маркус Айзенбраун.
Расследование аварии взяли на себя сотрудники полицейского управления другого города - Людвигсбурга, чтобы им не занимались коллеги умершего.
Виктор Орбан находился в Германии на чемпионате Европы по футболу, накануне вечером наблюдал за победой венгерской сборной над Шотландией в предыдущем туре чемпионата Европы.
Орбан выступил с новым скандальным заявлением в сторону Германии
Венгерский премьер прибег к критике немецких властей сразу после завершения визита в эту страну и встречи с канцлером Олафом Шольцем.
По его словам, предыдущие поколения венгров приводили Германию в качестве примера мощного отлаженного производства и порядка.
Однако Орбан заявляет, что все это якобы потеряно в Германии.
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