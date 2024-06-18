Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО — Орбан

Венгрия не возражает против Рютте в должности генсека НАТО

Как напомнил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что венгерский персонал не будет участвовать в "деятельности Альянса по Украине", а венгерские средства не будут использоваться для поддержки такой инициативы.

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 18, 2024

Орбан добавил, что во время вчерашней встречи с Рютте нидерландский премьер подтвердил, что он поддерживает такое решение и будет его придерживаться, если станет генсеком НАТО.

В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на пост генерального секретаря НАТО, подчеркнул премьер Венгрии. Поделиться

По его словам, Рютте также заверил, что его целью в должности генерального секретаря НАТО будет одинаковое понимание и уважение всех союзников.

Рютте может стать генсеком НАТО

Напомним, этой осенью срок полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает. Поэтому в Альянсе занялись поиском преемника.

Главным кандидатом на сегодняшний день является Марк Рютте. Его кандидатуру поддерживали большинство стран. Чтобы он стал генсеком, нужен полный консенсус среди 32 лидеров государств НАТО.

Одной из стран, не поддерживавших подобную инициативу, была Венгрия.