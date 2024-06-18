Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО — Орбан
Категория
Мир
Дата публикации

Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО — Орбан

орбан
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Источник:  online.ua

Венгрия поддержит назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

Главные тезисы

 

  • Орбан договорился с Рютте о невмешательстве Венгрии в деятельность НАТО по Украине.
  • Рютте подтвердил обязательства перед Венгрией и обещал уважать всех союзников в случае назначения на пост генерального секретаря.
  • Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга подходит к концу, и Марк Рютте является главным кандидатом на его замену.
  • Для становления генсеком НАТО необходим полный консенсус среди 32 лидеров государств Альянса, включая поддержку со стороны Венгрии.

Венгрия не возражает против Рютте в должности генсека НАТО

Как напомнил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что венгерский персонал не будет участвовать в "деятельности Альянса по Украине", а венгерские средства не будут использоваться для поддержки такой инициативы.

Орбан добавил, что во время вчерашней встречи с Рютте нидерландский премьер подтвердил, что он поддерживает такое решение и будет его придерживаться, если станет генсеком НАТО.

В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на пост генерального секретаря НАТО, подчеркнул премьер Венгрии.

По его словам, Рютте также заверил, что его целью в должности генерального секретаря НАТО будет одинаковое понимание и уважение всех союзников.

Рютте может стать генсеком НАТО

Напомним, этой осенью срок полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает. Поэтому в Альянсе занялись поиском преемника.

Главным кандидатом на сегодняшний день является Марк Рютте. Его кандидатуру поддерживали большинство стран. Чтобы он стал генсеком, нужен полный консенсус среди 32 лидеров государств НАТО.

Одной из стран, не поддерживавших подобную инициативу, была Венгрия.

18 июня СМИ распространяли информацию о том, что Рютте заключил соглашение с Орбаном, чтобы стать генсеком. В частности, он пообещал позволить Венгрии не участвовать в поддержке Украины от Альянса.

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