Угорщина підтримає кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО — Орбан
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Угорщина підтримає кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО — Орбан

орбан
Джерело:  online.ua

Угорщина підтримає призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Головні тези:

 

  • Марк Рютте має підтримку більшості країн для стати генсеком НАТО, проте для цього потрібен повний консенсус серед 32 лідерів держав НАТО.
  • Орбан домовився з Рютте, що угорський персонал не братиме участі в діяльності НАТО по Україні та угорські кошти не будуть використовуватись для цієї ініціативи.
  • Рютте запевнив, що як генсек НАТО буде мати однакове розуміння та повагу до всіх союзників.
  • Угорщина готова підтримати кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО у світлі обіцянки прем'єра Нідерландів підтримувати угорські інтереси.

Угорщина не заперечує проти Рютте на посаді генсека НАТО

Як нагадав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, він домовився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що угорський персонал не братиме участі в "діяльності Альянсу по Україні", а угорські кошти не будуть використовуватись для підтримки такої ініціативи.

Орбан додав, що під час вчорашньої зустрічі з Рютте нідерландський прем'єр підтвердив, що він підтримує таке рішення і буде його дотримуватися, якщо стане генсеком НАТО.

У світлі його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на пост генерального секретаря НАТО, — наголосив прем'єр Угорщини.

За його словами, Рютте також запевнив, що його метою на посаді генерального секретаря НАТО буде однакове розуміння та повага до всіх союзників.

Рютте може стати генсеком НАТО

Нагадаємо, цієї осені термін повноважень генсека НАТО Єнса Столтенберга закінчується. Тому в Альянсі зайнялися пошуком наступника.

Головним кандидатом на сьогодні є Марк Рютте. Його кандидатуру підтримували більшість країн. Для того, щоб він став генсеком, потрібний повний консенсус серед 32 лідерів держав НАТО.

Однією з країн, які не підтримували такої ініціативи, була Угорщина.

18 червня ЗМІ поширювали інформацію про те, що Рютте уклав угоду з Орбаном, щоб стати генсеком. Зокрема він пообіцяв дозволити Угорщині не брати участь у підтримці України від Альянсу.

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