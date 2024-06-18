Угорщина підтримає кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО — Орбан

Угорщина не заперечує проти Рютте на посаді генсека НАТО

Як нагадав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, він домовився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що угорський персонал не братиме участі в "діяльності Альянсу по Україні", а угорські кошти не будуть використовуватись для підтримки такої ініціативи.

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 18, 2024

Орбан додав, що під час вчорашньої зустрічі з Рютте нідерландський прем'єр підтвердив, що він підтримує таке рішення і буде його дотримуватися, якщо стане генсеком НАТО.

У світлі його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на пост генерального секретаря НАТО, — наголосив прем'єр Угорщини. Поширити

За його словами, Рютте також запевнив, що його метою на посаді генерального секретаря НАТО буде однакове розуміння та повага до всіх союзників.

Рютте може стати генсеком НАТО

Нагадаємо, цієї осені термін повноважень генсека НАТО Єнса Столтенберга закінчується. Тому в Альянсі зайнялися пошуком наступника.

Головним кандидатом на сьогодні є Марк Рютте. Його кандидатуру підтримували більшість країн. Для того, щоб він став генсеком, потрібний повний консенсус серед 32 лідерів держав НАТО.

Однією з країн, які не підтримували такої ініціативи, була Угорщина.