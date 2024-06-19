FT узнало о тайном соглашении Орбана и Рютте по Украине

Оставляющий свой пост премьер Нидерландов Марк Рютте провел тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном. Это произошло в кулуарах ЕС.

Почему Орбан и Рютте обсуждали Украину

Рютте пообещал пророссийскому политику позволить Венгрии не участвовать в деятельности НАТО по поддержке Киева в обмен на снятие вето с его кандидатуры на пост генсека Альянса.

Об этом узнало издание Financial Times от своих инсайдеров в ЕС.

Как утверждают журналисты, Орбан уже согласился на это предложение. Кроме того, сообщается, что он требовал от Рютте извинений за его заявления об Венгрии, однако это условие "было тихо отменено".

Что важно понимать, премьер Нидерландов неоднократно начинал дискуссии с венгерским коллегой из-за жестких взглядов последнего на гомосексуализм и судебные реформы в стране.

У Рютте есть все шансы стать генсеком НАТО

Как отмечают журналисты, премьер-министр Нидерландов, который, вполне возможно, покинет пост в июле после формирования нового правительства в Гааге, уже имеет поддержку американского лидера Джо Байдена в должности генерального секретаря НАТО.

Кроме того, сообщается, что после объявления Словакией поддержки Рютте неопределенной остается позиция только одного из 32 членов НАТО — Румынии.

Марк Рютте также пообещал, что новое правительство Нидерландов, в состав которого входит его либеральная партия, а также лидер ультраправых Герт Уилдерс, будет продолжать поддерживать Украину.