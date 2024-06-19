Саммит НАТО. США анонсировали важные решения относительно Украины

Альянс готовит судьбоносные решения для помощи Киеву

Глава Госдепа США подчеркнул, что украинская стратегия, которую официальный Вашингтон реализует вместе с союзниками индивидуально и коллективно, уже почти 2,5 года, демонстрирует эффективные результаты.

В первую очередь, речь идет о том, что Украина имеет возможность сдерживать агрессию РФ.

Энтони Блинкен напомнил, что главной целью диктатора Путина с первого дня было желание стереть Украину с карты мира, однако этот план провалился.

Но в будущем мы хотим убедиться, что Украина добилась успеха, что она крепко стоит на собственных ногах в военном, экономическом, демократическом плане, и это именно то, что мы помогаем Украине сделать. И это признак успеха в будущем. Решения, которые будут приняты на саммите (НАТО — ред.), будут способствовать этим усилиям, и больше будет сказано через несколько недель. Энтони Блинкен Госсекретарь США

В НАТО также обещают Украине прогресс в вопросах помощи

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в настоящее время в Альянсе активно обсуждают много практических результатов относительно Украины накануне предстоящего саммита.

К примеру, как известно, в блоке согласовали план по тренировкам и помощи Киеву в области безопасности.

Мы видели новые объявления, и я еще ожидаю новых объявлений о большей военной поддержке Украины, — заявил Столтенберг. Поделиться

Он также подчеркнул, что во время саммита "речь будет идти о том, что Украина станет членом Альянса".