Саммит НАТО. США анонсировали важные решения относительно Украины
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Политика
Дата публикации

Саммит НАТО. США анонсировали важные решения относительно Украины

Госдеп США
Блинкен
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Как сообщил шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, решения предстоящего саммита НАТО будут способствовать успеху Украины.

Главные тезисы

  • Госдеп США отмечает успешность украинской стратегии благодаря сотрудничеству с союзниками в течение 2,5 лет.
  • Генсек НАТО пообещал прогресс в помощи Украине, включая тренировки и военную поддержку, а также возможность членства в Альянсе.
  • Между союзниками активно обсуждаются практические результаты украинской безопасности перед предстоящим саммитом.

Альянс готовит судьбоносные решения для помощи Киеву

Глава Госдепа США подчеркнул, что украинская стратегия, которую официальный Вашингтон реализует вместе с союзниками индивидуально и коллективно, уже почти 2,5 года, демонстрирует эффективные результаты.

В первую очередь, речь идет о том, что Украина имеет возможность сдерживать агрессию РФ.

Энтони Блинкен напомнил, что главной целью диктатора Путина с первого дня было желание стереть Украину с карты мира, однако этот план провалился.

Но в будущем мы хотим убедиться, что Украина добилась успеха, что она крепко стоит на собственных ногах в военном, экономическом, демократическом плане, и это именно то, что мы помогаем Украине сделать. И это признак успеха в будущем. Решения, которые будут приняты на саммите (НАТО — ред.), будут способствовать этим усилиям, и больше будет сказано через несколько недель.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Госсекретарь США

В НАТО также обещают Украине прогресс в вопросах помощи

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в настоящее время в Альянсе активно обсуждают много практических результатов относительно Украины накануне предстоящего саммита.

К примеру, как известно, в блоке согласовали план по тренировкам и помощи Киеву в области безопасности.

Мы видели новые объявления, и я еще ожидаю новых объявлений о большей военной поддержке Украины, — заявил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что во время саммита "речь будет идти о том, что Украина станет членом Альянса".

Точные формулировки — о чем мы договоримся — сейчас обсуждаются между союзниками, но я уверен, что до саммита мы достигнем хорошей договоренности по решению, — пообещал генсек НАТО.

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