Саммит НАТО. США анонсировали важные решения относительно Украины

Как сообщил шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, решения предстоящего саммита НАТО будут способствовать успеху Украины.
Главные тезисы
- Госдеп США отмечает успешность украинской стратегии благодаря сотрудничеству с союзниками в течение 2,5 лет.
- Генсек НАТО пообещал прогресс в помощи Украине, включая тренировки и военную поддержку, а также возможность членства в Альянсе.
- Между союзниками активно обсуждаются практические результаты украинской безопасности перед предстоящим саммитом.
Альянс готовит судьбоносные решения для помощи Киеву
Глава Госдепа США подчеркнул, что украинская стратегия, которую официальный Вашингтон реализует вместе с союзниками индивидуально и коллективно, уже почти 2,5 года, демонстрирует эффективные результаты.
В первую очередь, речь идет о том, что Украина имеет возможность сдерживать агрессию РФ.
Энтони Блинкен напомнил, что главной целью диктатора Путина с первого дня было желание стереть Украину с карты мира, однако этот план провалился.
В НАТО также обещают Украине прогресс в вопросах помощи
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в настоящее время в Альянсе активно обсуждают много практических результатов относительно Украины накануне предстоящего саммита.
К примеру, как известно, в блоке согласовали план по тренировкам и помощи Киеву в области безопасности.
Он также подчеркнул, что во время саммита "речь будет идти о том, что Украина станет членом Альянса".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-