Саміт НАТО. США анонсували важливі рішення щодо України

Як повідомив шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, рішення майбутнього саміту НАТО сприятимуть успіху України.
Головні тези:
- Держдеп США наголошує на успішності української стратегії завдяки співпраці з союзниками протягом 2,5 років.
- Генсек НАТО пообіцяв прогрес у допомозі Україні, включаючи тренування та військову підтримку, а також можливість набуття членства в Альянсі.
- Між союзниками активно обговорюються практичні результати щодо української безпеки перед майбутнім самітом.
Альянс готує доленосні рішення для допомоги Києву
Глава Держдепу США вкотре наголосив, що українська стратегія, яку офіційний Вашингтон реалізовує разом з союзниками індивідуально і колективно вже майже 2,5 роки, демонструє ефективні результати.
Насамперед йдеться про те, що Україна має можливість стримувати агресію РФ.
Ентоні Блінкен також нагадав, що головною ціллю диктатора Путіна з першого дня було бажання стерти Україну з карти світу, однак цей план провалився.
У НАТО також обіцяють Україні прогрес у питаннях допомоги
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі в Альянсі активно обговорюють багато практичних результатів щодо України напередодні майбутнього саміту.
До прикладу, як відомо, у блоці погодили план щодо тренувань і допомоги Києву у безпековій галузі.
Він також наголосив, що під час саміту "буде йтися про те, що Україна стане членом Альянсу".
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