Саміт НАТО. США анонсували важливі рішення щодо України

Альянс готує доленосні рішення для допомоги Києву

Глава Держдепу США вкотре наголосив, що українська стратегія, яку офіційний Вашингтон реалізовує разом з союзниками індивідуально і колективно вже майже 2,5 роки, демонструє ефективні результати.

Насамперед йдеться про те, що Україна має можливість стримувати агресію РФ.

Ентоні Блінкен також нагадав, що головною ціллю диктатора Путіна з першого дня було бажання стерти Україну з карти світу, однак цей план провалився.

Але в майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на власних ногах у військовому, економічному, демократичному плані, і це саме те, що ми допомагаємо Україні зробити. І це є ознакою успіху в майбутньому. Рішення, які будуть прийняті на саміті (НАТО — ред.), сприятимуть цим зусиллям, і більше буде сказано за кілька тижнів. Ентоні Блінкен Держсекретар США

У НАТО також обіцяють Україні прогрес у питаннях допомоги

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі в Альянсі активно обговорюють багато практичних результатів щодо України напередодні майбутнього саміту.

До прикладу, як відомо, у блоці погодили план щодо тренувань і допомоги Києву у безпековій галузі.

Ми бачили нові оголошення, і я ще очікую нових оголошень щодо більшої військової підтримки України, — заявив Столтенберг. Поширити

Він також наголосив, що під час саміту "буде йтися про те, що Україна стане членом Альянсу".