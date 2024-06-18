НАТО пропонує помститися Китаю за допомогу РФ — з'явилася перша реакція Пекіна
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Світ
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НАТО пропонує помститися Китаю за допомогу РФ — з'явилася перша реакція Пекіна

прапор Китаю
Джерело:  AFP

Влада КНР, реагуючи на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, заявила, що Альянс, мовляв, повинен "припинити перекладати провину" за війну в Україні на інших.

Головні тези:

  • Китай заперечує свою причетність до посилення військової міці РФ під час війни в Україні.
  • За словами Єнса Столтенберга, Китай надає Росії важливі компоненти для військової техніки.
  • Новий конфлікт між НАТО, Китаєм та Росією підтверджує нестабільність геополітичного ландшафту.

Китай розлютився після звинувачень Столтенберга

Ситуацію одним з перших прокоментував речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Він почав стверджувати, що країни блоку нібито "потрібно зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

Ми радимо (НАТО) припинити перекладати провину і сіяти розбрат, не підливати оливи у вогонь і не розпалювати конфронтацію, а зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи — заявив представник дипломатичного відомства КНР.

Що важливо розуміти, офіційний Пекін продовжує ігнорувати той факт, що стратегічне партнерство між Китаєм і Росією суттєво посилилося після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Влада КНР досі заперечує, що Путін має можливість продовжувати війну лише завдяки масштабній підтримці Китаю.

Що Столтенберг говорив про роль Китаю у російсько-українській війні

Нещодавно Генсек НАТО Єнс Столтенберг публічно закликав західних лідерів поквитатися з Китаєм за те, що той допомагає РФ продовжувати війну проти України.

Він вкотре нагадав про те, що лише протягом минулого року Росія імпортувала з КНР 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.

Лідер КНР Сі Цзіньпін намагався створити враження, що він відходить на задній план у цьому конфлікті, щоб уникнути санкцій і зберегти торгівлю, — пояснив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, Пекін не зміг обдурити Захід і буде змушений заплатити за свої рішення та дії.

Пекін не може мати і те, і інше. В якийсь момент — і якщо Китай не змінить курс — союзники повинні змусити його заплатити. Повинні бути наслідки.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

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