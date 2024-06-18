Влада КНР, реагуючи на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, заявила, що Альянс, мовляв, повинен "припинити перекладати провину" за війну в Україні на інших.
Головні тези:
- Китай заперечує свою причетність до посилення військової міці РФ під час війни в Україні.
- За словами Єнса Столтенберга, Китай надає Росії важливі компоненти для військової техніки.
- Новий конфлікт між НАТО, Китаєм та Росією підтверджує нестабільність геополітичного ландшафту.
Китай розлютився після звинувачень Столтенберга
Ситуацію одним з перших прокоментував речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.
Він почав стверджувати, що країни блоку нібито "потрібно зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".
Що важливо розуміти, офіційний Пекін продовжує ігнорувати той факт, що стратегічне партнерство між Китаєм і Росією суттєво посилилося після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Влада КНР досі заперечує, що Путін має можливість продовжувати війну лише завдяки масштабній підтримці Китаю.
Що Столтенберг говорив про роль Китаю у російсько-українській війні
Нещодавно Генсек НАТО Єнс Столтенберг публічно закликав західних лідерів поквитатися з Китаєм за те, що той допомагає РФ продовжувати війну проти України.
Він вкотре нагадав про те, що лише протягом минулого року Росія імпортувала з КНР 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.
За словами генсека НАТО, Пекін не зміг обдурити Захід і буде змушений заплатити за свої рішення та дії.
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