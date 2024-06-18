НАТО предлагает отомстить Китаю за помощь РФ — появилась первая реакция Пекина

Власти КНР, реагируя на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявили, что Альянс, мол, должен "прекратить перекладывать вину" за войну в Украине на других.

Китай разозлился после обвинений Столтенберга

Ситуацию одним из первых прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Он начал утверждать, что странам блока якобы "нужно заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай".

Мы советуем (НАТО — ред.) прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практичное для политического урегулирования кризиса, — заявил представитель дипломатического ведомства КНР. Поделиться

Что важно понимать, официальный Пекин продолжает игнорировать тот факт, что стратегическое партнерство между Китаем и Россией значительно усилилось после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Власти КНР до сих пор отрицают, что Путин имеет возможность продолжать войну только благодаря масштабной поддержке Китая.

Что Столтенберг говорил о роли Китая в российско-украинской войне

Недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг публично призвал западных лидеров поквитаться с Китаем за то, что тот помогает РФ продолжать войну против Украины.

Он еще раз напомнил о том, что только в течение прошлого года Россия импортировала из КНР 90% своей микроэлектроники, используемой для производства ракет, танков и самолетов.

Лидер КНР Си Цзиньпин пытался создать впечатление, что он отходит на задний план в этом конфликте во избежание санкций, а также ради сохранения торговли, — объяснил Столтенберг. Поделиться

По словам генсека НАТО, Пекин не смог обмануть Запад и вынужден будет заплатить за свои решения и действия.