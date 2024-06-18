Власти КНР, реагируя на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявили, что Альянс, мол, должен "прекратить перекладывать вину" за войну в Украине на других.
Главные тезисы
- Китай отрицает свою причастность к усилению военной мощи РФ во время войны в Украине.
- По словам Йенса Столтенберга, Китай предоставляет России важные компоненты для военной техники.
- Новый конфликт между НАТО, Китаем и Россией подтверждает нестабильность геополитического ландшафта.
Китай разозлился после обвинений Столтенберга
Ситуацию одним из первых прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
Он начал утверждать, что странам блока якобы "нужно заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай".
Что важно понимать, официальный Пекин продолжает игнорировать тот факт, что стратегическое партнерство между Китаем и Россией значительно усилилось после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Власти КНР до сих пор отрицают, что Путин имеет возможность продолжать войну только благодаря масштабной поддержке Китая.
Что Столтенберг говорил о роли Китая в российско-украинской войне
Недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг публично призвал западных лидеров поквитаться с Китаем за то, что тот помогает РФ продолжать войну против Украины.
Он еще раз напомнил о том, что только в течение прошлого года Россия импортировала из КНР 90% своей микроэлектроники, используемой для производства ракет, танков и самолетов.
По словам генсека НАТО, Пекин не смог обмануть Запад и вынужден будет заплатить за свои решения и действия.
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