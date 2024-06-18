НАТО предлагает отомстить Китаю за помощь РФ — появилась первая реакция Пекина
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО предлагает отомстить Китаю за помощь РФ — появилась первая реакция Пекина

Китай
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Источник:  AFP

Власти КНР, реагируя на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявили, что Альянс, мол, должен "прекратить перекладывать вину" за войну в Украине на других.

Главные тезисы

  • Китай отрицает свою причастность к усилению военной мощи РФ во время войны в Украине.
  • По словам Йенса Столтенберга, Китай предоставляет России важные компоненты для военной техники.
  • Новый конфликт между НАТО, Китаем и Россией подтверждает нестабильность геополитического ландшафта.

Китай разозлился после обвинений Столтенберга

Ситуацию одним из первых прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Он начал утверждать, что странам блока якобы "нужно заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай".

Мы советуем (НАТО — ред.) прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практичное для политического урегулирования кризиса, — заявил представитель дипломатического ведомства КНР.

Что важно понимать, официальный Пекин продолжает игнорировать тот факт, что стратегическое партнерство между Китаем и Россией значительно усилилось после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Власти КНР до сих пор отрицают, что Путин имеет возможность продолжать войну только благодаря масштабной поддержке Китая.

Что Столтенберг говорил о роли Китая в российско-украинской войне

Недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг публично призвал западных лидеров поквитаться с Китаем за то, что тот помогает РФ продолжать войну против Украины.

Он еще раз напомнил о том, что только в течение прошлого года Россия импортировала из КНР 90% своей микроэлектроники, используемой для производства ракет, танков и самолетов.

Лидер КНР Си Цзиньпин пытался создать впечатление, что он отходит на задний план в этом конфликте во избежание санкций, а также ради сохранения торговли, — объяснил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Пекин не смог обмануть Запад и вынужден будет заплатить за свои решения и действия.

Пекин не может иметь и того, и другого. В какой-то момент — и если Китай не изменит курс — союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

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