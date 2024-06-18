Вибори генсека НАТО. Президент Румунії зніме свою кандидатуру

Президент Румунії Клаус Йоханніс відкликає свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО.
Головні тези:
- Марк Рютте стає єдиним кандидатом на пост генсека НАТО, заручившись підтримкою лідерів 32 країн.
- Прем’єр-міністр Угорщини та президент Словаччини виражають готовність підтримати кандидатуру Рютте.
- Єнс Столтенберг стверджує, що Марк Рютте має найбільше шансів на заміну його на посаді генсека НАТО.
- Очікується, що Альянс невдовзі визначиться з наступником для Єнса Столтенберга, завдяки досвіду та підтримці Рютте.
Президент Румунії зніме свою кандидатуру на користь Рютте
За інформацією джерела видання, Йоханніс оголосить про зняття кандидатури найближчим часом.
Журналісти уточнюють, що таке рішення румунський президент ухвалить після того, як Угорщина вирішила підтримати кандидатуру прем'єра Нідерландів Марка Рютте на пост генсека НАТО.
Таким чином голова нідерландського уряду стане єдиним кандидатом на пост генсека.
Для того, щоб Рютте став новим генсеком після Єнса Столтенберга, він має заручитися підтримкою всіх лідерів 32 країн НАТО.
Що цьому передувало
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що більше не виступає проти кандидатури Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО.
Одночасно президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий підтримати кандидатуру Рютте в обмін на допомогу з посиленням ППО.
Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи перспективи призначення наступника на цій посаді, вперше публічно заявив, що найбільше шансів на це має Рютте.
Столтенберг зазначив, що Рютте має багато досвіду на посаді прем’єра-міністра Нідерландів.
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