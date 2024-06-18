Выборы генсека НАТО. Президент Румынии снимет свою кандидатуру

Президент Румынии снимет свою кандидатуру в пользу Рютте

По информации источника издания, Йоханнис объявит о снятии кандидатуры в ближайшее время.

Журналисты уточняют, что такое решение румынский президент примет после того, как Венгрия решила поддержать кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Таким образом, глава нидерландского правительства станет единственным кандидатом на пост генсека.

Чтобы Рютте стал новым генсеком после Йенса Столтенберга, он должен заручиться поддержкой всех лидеров 32 стран НАТО.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте, претендующего на должность следующего генерального секретаря НАТО.

В то же время президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов поддержать кандидатуру Рютте в обмен на помощь с усилением ПВО.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя перспективы назначения преемника на этом посту, впервые публично заявил, что больше всего шансов на это имеет Рютте.

Столтенберг отметил, что у Рютте много опыта в должности премьера-министра Нидерландов.