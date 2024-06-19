FT дізналося про таємну угоду Орбана та Рютте щодо України
Категорія
Політика
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FT дізналося про таємну угоду Орбана та Рютте щодо України

Марк Рютте
Джерело:  Financial Times

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте, який залишає свою посаду, провів таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном. Це сталося у кулуарах ЄС. 

Головні тези:

  • Рютте пообіцяв допомогу проросійському політику з Угорщини в обмін на підтримку своєї кандидатури на посаду генсека НАТО.
  • Рютте має підтримку від Джо Байдена і може стати генеральним секретарем НАТО, продовжуючи підтримку України та курс на Європу.
  • Новий уряд Нідерландів намір продовжити співпрацю з Україною та підтримувати її євроатлантичні амбіції.

Чому Орбан та Рютте обговорювали Україну

Рютте пообіцяв проросійському політику дозволити Угорщині не брати участі в діяльності НАТО з підтримки Києва в обмін на зняття вето з його кандидатури на посаду генсека Альянсу.

Про це дізналося видання Financial Times від своїх інсайдерів у ЄС.

Як стверджують журналісти, Орбан, мовляв, погодився на цю пропозицію. Окрім того, повідомляється, що він вимагав від Рютте вибачень за його "проблематичні" думки щодо Угорщини, однак ця умова "була тихо скасована".

Що важливо розуміти, прем’єр Нідерландів неодноразово розпочинав дискусії з угорським колегою через жорсткі погляди останнього на гомосексуалізм і судові реформи в країні.

Рютте має всі шанси стати генсеком НАТО

Як зазначають журналісти, прем'єр-міністр Нідерландів, який, цілком можливо, залишить посаду в липні після формування нового уряду в Гаазі, вже має підтримку американського лідера Джо Байдена на посаді генерального секретаря НАТО.

Окрім того, наголошується, що після оголошення Словаччиною підтримки Рютте невизначеною залишається позиція лише одного з 32 членів НАТО — Румунії.

Марк Рютте також пообіцяв, що новий уряд Нідерландів, до складу якого входить його ліберальна партія, а також лідер ультраправих Ґерт Вілдерс, продовжуватиме підтримувати Україну.

Що стосується зовнішньої політики, новий Кабінет міністрів повністю продовжуватиме курс на Європу та НАТО з Україною. Змін не буде, — заявив політик.

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