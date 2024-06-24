Кортеж Орбана потрапив в аварію у Німеччині — є загиблі

Кортеж угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який супроводжував його під час візиту до Німеччини, потрапив в аварію, в результаті чого загинув 61-річний офіцер німецької поліції.

В результаті ДТП за участі кортежу Орбана загинув поліцейський

Аварія сталась 24 червня у місті Штутгарт. 69-річна жінка на своєму BMW виїхала за шлагбаум і врізалася в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.

Від сили удару BMW поліцейського відкинуло на службовий мотоцикл іншого, 27-річного офіцера із супроводу прем’єра Угорщини. Вони обоє із серйозними травмами потрапили до лікарні.

ДТП

61-річний поліцейський невдовзі помер у лікарні, підтвердив комісар поліції Штутгарта Маркус Айзенбраун.

Розслідування аварії взяли на себе співробітники поліцейського управління іншого міста — Людвігсбурга, аби ним не займались колеги померлого.

Віктор Орбан перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу, напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.

Орбан виступив з новою скандальною заявою у бік Німеччини

Угорський прем’єр вдався до критики німецької влади одразу після завершення візиту до цієї країни і зустрічі з канцлером Олафом Шольцем.

Вона більше не має колишнього смаку, не пахне так, як раніше. Ця Німеччина більше не є тією Німеччиною, яку нам ставили за приклад наші бабусі й дідусі, батьки, — заявив Орбан у контексті масової міграції до Німеччини. Поширити

За його словами, попередні покоління угорців наводили Німеччину як приклад потужного налагодженого виробництва і порядку.

Однак Орбан заявляє, що наразі все це нібито втрачено в Німеччині.