Кортеж Орбана потрапив в аварію у Німеччині — є загиблі
Категорія
Події
Дата публікації

Кортеж Орбана потрапив в аварію у Німеччині — є загиблі

Віктор Орбан
Джерело:  Bild

Кортеж угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який супроводжував його під час візиту до Німеччини, потрапив в аварію, в результаті чого загинув 61-річний офіцер німецької поліції.

Головні тези:

  • ДТП сталась у місті Штутгарт, де BMW врізалося в мотоцикл поліцейського, що супроводжував автомобіль Орбана.
  • Внаслідок аварії один поліцейський загинув, двоє потрапили до лікарні з серйозними травмами.
  • Віктор Орбан висловив скандальну критику німецької влади, заявивши про втрату колишнього порядку та стабільності у Німеччині.
  • Орбан також наголосив на тому, що лівий уряд Німеччини прискорено надає громадянство багатьом іммігрантам, що, за його словами, викликає зміни в суспільстві та політиці країни.

В результаті ДТП за участі кортежу Орбана загинув поліцейський

Аварія сталась 24 червня у місті Штутгарт. 69-річна жінка на своєму BMW виїхала за шлагбаум і врізалася в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.

Від сили удару BMW поліцейського відкинуло на службовий мотоцикл іншого, 27-річного офіцера із супроводу прем’єра Угорщини. Вони обоє із серйозними травмами потрапили до лікарні.

ДТП

61-річний поліцейський невдовзі помер у лікарні, підтвердив комісар поліції Штутгарта Маркус Айзенбраун.

Розслідування аварії взяли на себе співробітники поліцейського управління іншого міста — Людвігсбурга, аби ним не займались колеги померлого.

Віктор Орбан перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу, напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.

Орбан виступив з новою скандальною заявою у бік Німеччини

Угорський прем’єр вдався до критики німецької влади одразу після завершення візиту до цієї країни і зустрічі з канцлером Олафом Шольцем.

Вона більше не має колишнього смаку, не пахне так, як раніше. Ця Німеччина більше не є тією Німеччиною, яку нам ставили за приклад наші бабусі й дідусі, батьки, — заявив Орбан у контексті масової міграції до Німеччини.

За його словами, попередні покоління угорців наводили Німеччину як приклад потужного налагодженого виробництва і порядку.

Однак Орбан заявляє, що наразі все це нібито втрачено в Німеччині.

Лівий уряд надає громадянство сотням тисяч людей у прискореному порядку. Тепер вони тут не як гості корінних німців, а за власним правом. Тепер це і їхня країна. Вона навіть стає все більше їхньою країною, — заявляє прем’єр-міністр Угорщини.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина підтримає кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО — Орбан
орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
FT дізналося про таємну угоду Орбана та Рютте щодо України
Марк Рютте
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нові санкції ЄС проти РФ. Як команда Орбана шантажувала Брюссель
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?