Кортеж угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який супроводжував його під час візиту до Німеччини, потрапив в аварію, в результаті чого загинув 61-річний офіцер німецької поліції.
Головні тези:
- ДТП сталась у місті Штутгарт, де BMW врізалося в мотоцикл поліцейського, що супроводжував автомобіль Орбана.
- Внаслідок аварії один поліцейський загинув, двоє потрапили до лікарні з серйозними травмами.
- Віктор Орбан висловив скандальну критику німецької влади, заявивши про втрату колишнього порядку та стабільності у Німеччині.
- Орбан також наголосив на тому, що лівий уряд Німеччини прискорено надає громадянство багатьом іммігрантам, що, за його словами, викликає зміни в суспільстві та політиці країни.
В результаті ДТП за участі кортежу Орбана загинув поліцейський
Аварія сталась 24 червня у місті Штутгарт. 69-річна жінка на своєму BMW виїхала за шлагбаум і врізалася в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.
Від сили удару BMW поліцейського відкинуло на службовий мотоцикл іншого, 27-річного офіцера із супроводу прем’єра Угорщини. Вони обоє із серйозними травмами потрапили до лікарні.
61-річний поліцейський невдовзі помер у лікарні, підтвердив комісар поліції Штутгарта Маркус Айзенбраун.
Розслідування аварії взяли на себе співробітники поліцейського управління іншого міста — Людвігсбурга, аби ним не займались колеги померлого.
Віктор Орбан перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу, напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.
Орбан виступив з новою скандальною заявою у бік Німеччини
Угорський прем’єр вдався до критики німецької влади одразу після завершення візиту до цієї країни і зустрічі з канцлером Олафом Шольцем.
За його словами, попередні покоління угорців наводили Німеччину як приклад потужного налагодженого виробництва і порядку.
Однак Орбан заявляє, що наразі все це нібито втрачено в Німеччині.
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