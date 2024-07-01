Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан копирует политику экс-президента США Дональда Трампа и стремится распространить ее на другие страны ЕС во время председательства в Совете Европы.

Орбан стремится распространить аналогичную политике Трампа доктрину на страны ЕС

По словам журналистов издания, еще недавно европейские политики воспринимали венгерского премьера как изгнанника.

При этом большинство европейских политиков-центристов продолжают избегать контактов с Орбаном, однако его позиция по многим острым вопросам, в частности миграции и культурной идентичности, получает поддержку среди ряда ключевых европейских политических сил.

По всей Европе, от Нидерландов до соседней Словакии, на последних выборах преобладали националисты.

Начало председательства Венгрии в ЕС является решающим периодом для блока, включающего президентские выборы в США и смену руководства ЕС после выборов в прошлом месяце, на которых ультраправые партии прибавили силы, - отмечают авторы материала. Поделиться

Чего ждать от председательства Венгрии в Совете ЕС

Подчеркивается, что европейские лидеры и дипломаты оказались разочарованы политикой Орбана, однако успокаиваются тем, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии права принятия ключевых решений.

В то же время это даст правительству Орбана возможность сосредоточить внимание на повестке дня ЕС и даст ему "мегафон как голос, говорящий от имени блока".

Поскольку Трамп сейчас в более сильной позиции после ужасных прений Байдена в четверг, кандидат от США будет иметь родственную душу в более заметной роли по ту сторону Атлантики. ... Орбан является редким лидером ЕС, который открыто призывает к возвращению Трампа в Белый дом, являющийся частью романа, начавшегося накануне президентских выборов 2016 года, когда Орбан стал самым ярым антииммиграционным лидером блока, - предупреждают журналисты издания. Поделиться

По их словам, после начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину, правительство Орбана пыталось сохранить тесные связи с Кремлем и Пекином, пыталось смягчить санкции и блокировало решение об отправке оружия в Украину.

В какой-то момент в начале войны президент Украины Владимир Зеленский сказал Орбану в глаза, что он должен выбрать, на чьей стороне он.