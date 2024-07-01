Орбан хочет стать копией Трампа в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан хочет стать копией Трампа в ЕС

Виктор Орбан
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Источник:  The Wall Street Journal

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан копирует политику экс-президента США Дональда Трампа и стремится распространить ее на другие страны ЕС во время председательства в Совете Европы.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан копирует политику экс-президента США Дональда Трампа, стремясь пропагандировать ее в странах ЕС
  • Председательство Венгрии в Совете Европы создает решающий момент для ЕС после выборов и смен в руководстве
  • Орбан получает поддержку среди ключевых европейских политических сил по вопросам миграции и культурной идентичности
  • Политика Орбана вызывает разочарование у чиновников ЕС, однако председательство не дает Венгрии права на принятие ключевых решений
  • Орбан хочет использовать председательство, чтобы повысить конкурентоспособность ЕС и усилить его расширение на Западные Балканы

Орбан стремится распространить аналогичную политике Трампа доктрину на страны ЕС

По словам журналистов издания, еще недавно европейские политики воспринимали венгерского премьера как изгнанника.

При этом большинство европейских политиков-центристов продолжают избегать контактов с Орбаном, однако его позиция по многим острым вопросам, в частности миграции и культурной идентичности, получает поддержку среди ряда ключевых европейских политических сил.

По всей Европе, от Нидерландов до соседней Словакии, на последних выборах преобладали националисты.

Начало председательства Венгрии в ЕС является решающим периодом для блока, включающего президентские выборы в США и смену руководства ЕС после выборов в прошлом месяце, на которых ультраправые партии прибавили силы, - отмечают авторы материала.

Чего ждать от председательства Венгрии в Совете ЕС

Подчеркивается, что европейские лидеры и дипломаты оказались разочарованы политикой Орбана, однако успокаиваются тем, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии права принятия ключевых решений.

В то же время это даст правительству Орбана возможность сосредоточить внимание на повестке дня ЕС и даст ему "мегафон как голос, говорящий от имени блока".

Поскольку Трамп сейчас в более сильной позиции после ужасных прений Байдена в четверг, кандидат от США будет иметь родственную душу в более заметной роли по ту сторону Атлантики. ... Орбан является редким лидером ЕС, который открыто призывает к возвращению Трампа в Белый дом, являющийся частью романа, начавшегося накануне президентских выборов 2016 года, когда Орбан стал самым ярым антииммиграционным лидером блока, - предупреждают журналисты издания.

По их словам, после начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину, правительство Орбана пыталось сохранить тесные связи с Кремлем и Пекином, пыталось смягчить санкции и блокировало решение об отправке оружия в Украину.

В какой-то момент в начале войны президент Украины Владимир Зеленский сказал Орбану в глаза, что он должен выбрать, на чьей стороне он.

Венгерские чиновники настаивают, что они серьезно относятся к президентству. Они хотят усилить расширение ЕС на Западные Балканы, и Орбан в последние дни заявил, что хочет использовать президентство, чтобы повысить отстающую конкурентоспособность блока. Чиновники говорят, что они будут выполнять роль честного посредника президента, осторожно выдвигая свои взгляды. Но другие лидеры ЕС скептически относятся к тому, как Орбан подойдет к искусству компромисса, говорится в материале.

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