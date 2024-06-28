Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добивается участия кандидата в президенты на выборах в США, республиканца Дональда Трампа в саммите Евросоюза, который должен пройти в Будапеште 7-8 ноября.

Что известно о попытках Орбана пригласить Трампа к участию в саммите ЕС в ноябре

По информации журналистов издания VSquare со ссылкой на многочисленных собеседников, Орбан также ожидает участия Трампа в саммите Европейского политического сообщества, который также пройдет 7-8 ноября.

По словам одного из европейских дипломатов, премьер-министр Венгрии мог передать Трампу приглашение во время их встречи во Флориде в марте.

Журналисты издания предполагают, что физически Трамп почти не может присутствовать на саммите ЕС, поскольку он не любит дальних поездок, а также потому, что 5 ноября в США должны пройти президентские выборы.

Скорее всего, бывший президент США отправит короткое видеосообщение или выступит онлайн.

Авторы материала также предполагают, что 7-8 ноября также уже вероятно должны быть известны результаты президентских выборов в США, ведь Трамп либо будет победителем, либо терпит поражение.

При этом действующий президент США в любом случае будет занимать должность, по меньшей мере, до января 2025 года.

Поэтому даже виртуальное участие Трампа в саммите ЕС будет чем беспрецедентным и крайне разрушительным.

Это бросит вызов установленным дипломатическим нормам.

Также это создало бы напряжение как внутри ЕС, так и администрации Байдена.

Что известно о возможных сроках встречи Орбана с Зеленским

По информации журналистов издания "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, венгерский премьер может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в течение следующей недели.

Отмечается, что во время этой встречи стороны попытаются шагнуть в сторону налаживания отношений между странами.

По словам политического директора Орбана, встреча венгерского премьера с Зеленским действительно может состояться.

Официальным поводом для такой встречи может стать начало председательства Венгрии в Совете ЕС уже с 1 июля.

Я лично несколько раз говорил, что Орбану следует поехать в Украину и наконец-то поговорить с Зеленским. И я надеюсь, это произойдет, - сообщил журналистам один из представителей Евросовета. Поделиться

По информации журналистов издания, политические партнеры давят на Орбана, заявляя, что конфликт между Венгрией и Украиной продолжается слишком долго.

В этом вопросе венгерского премьера убеждали президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Джорджия Мэлони.