Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добивается участия кандидата в президенты на выборах в США, республиканца Дональда Трампа в саммите Евросоюза, который должен пройти в Будапеште 7-8 ноября.
Главные тезисы
- Орбан пытается затянуть Трампа на саммит Евросоюза, что может повлиять на дипломатию и вызвать напряжение в администрации Байдена.
- Встреча Орбана с Зеленским планируется на следующей неделе, создавая шанс улучшить отношения между Венгрией и Украиной.
- Требования к Орбану урегулировать конфликт с Украиной направлены на укрепление влияния Венгрии в Европарламенте.
- Виртуальное участие Трампа в саммите ЕС может нарушить дипломатические нормы и вызвать напряжение в администрации Байдена.
- Сроки встречи Орбана с Зеленским могут быть ускорены из-за председательства Венгрии в Совете ЕС, создавая возможность для налаживания отношений между странами.
Что известно о попытках Орбана пригласить Трампа к участию в саммите ЕС в ноябре
По информации журналистов издания VSquare со ссылкой на многочисленных собеседников, Орбан также ожидает участия Трампа в саммите Европейского политического сообщества, который также пройдет 7-8 ноября.
По словам одного из европейских дипломатов, премьер-министр Венгрии мог передать Трампу приглашение во время их встречи во Флориде в марте.
Журналисты издания предполагают, что физически Трамп почти не может присутствовать на саммите ЕС, поскольку он не любит дальних поездок, а также потому, что 5 ноября в США должны пройти президентские выборы.
Скорее всего, бывший президент США отправит короткое видеосообщение или выступит онлайн.
Авторы материала также предполагают, что 7-8 ноября также уже вероятно должны быть известны результаты президентских выборов в США, ведь Трамп либо будет победителем, либо терпит поражение.
При этом действующий президент США в любом случае будет занимать должность, по меньшей мере, до января 2025 года.
Поэтому даже виртуальное участие Трампа в саммите ЕС будет чем беспрецедентным и крайне разрушительным.
Это бросит вызов установленным дипломатическим нормам.
Также это создало бы напряжение как внутри ЕС, так и администрации Байдена.
Что известно о возможных сроках встречи Орбана с Зеленским
По информации журналистов издания "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, венгерский премьер может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в течение следующей недели.
Отмечается, что во время этой встречи стороны попытаются шагнуть в сторону налаживания отношений между странами.
По словам политического директора Орбана, встреча венгерского премьера с Зеленским действительно может состояться.
Официальным поводом для такой встречи может стать начало председательства Венгрии в Совете ЕС уже с 1 июля.
По информации журналистов издания, политические партнеры давят на Орбана, заявляя, что конфликт между Венгрией и Украиной продолжается слишком долго.
В этом вопросе венгерского премьера убеждали президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Джорджия Мэлони.
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