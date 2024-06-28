Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домагається участі кандидата у президенти на виборах в США, республіканця Дональда Трампа у саміті Євросоюзу, який має пройти у Будапешті 7-8 листопада.

Що відомо про спроби Орбана запросити Трампа до участі у саміті ЄС у листопаді

За інформацією журналістів видання VSquare із посиланням на численних співрозмовників, Орбан також очікує участі Трампа в саміті Європейського політичного співтовариства, який також відбудеться 7-8 листопада.

За словами одного з європейських дипломатів, прем’єр-міністр Угорщини міг передати Трампу запрошення під час їхньої зустрічі у Флориді у березні.

Журналісти видання припускають, що фізично Трамп майже не має змоги бути присутнім на саміті ЄС, оскільки він не любить далеких поїздок, а також тому, що 5 листопада у США мають відбутись президентські вибори.

Імовірніше, що колишній президент США відправить коротке відеоповідомлення або виступить онлайн.

Автори матеріалу також припускають, що 7-8 листопада також вже певно мають бути відомими результати президентських виборів в США, одже Трамп або буде переможцем, або зазнає поразки.

При цьому чинний президент США у будь-якому разі обійматиме посаду щонайменше до січня 2025 року.

Тому навіть віртуальна участь Трампа у саміті ЄС буде чимось безпрецедентним і вкрай руйнівним.

Це кине виклик установленим дипломатичним нормам.

Також це створило б напругу як усередині ЄС, так і в адміністрації Байдена.

Що відомо про ймовірні терміни зустрічі Орбана із Зеленським

За інформацією журналістів видання “Українська правда” із посиланням на власні джерела, угорський прем’єр може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським вже протягом наступного тижня.

Зазначається, що під час цієї зустрічі сторони спробують зробити крок у бік налагодження відносин між країнами.

За словами політичного директора Орбана, зустріч угорського прем’єра із Зеленським дійсно може відбутись.

Офіційним приводом для такої зустрічі може стати початок головування Угорщини в Раді ЄС 1 вже з 1 липня.

Я особисто кілька разів говорив, що Орбану варто поїхати до України та нарешті поговорити із Зеленським. І я сподіваюся, це станеться, - повідомив журналістам видання один з представників Євроради. Поширити

За інформацією журналістів видання, політичні партнери тиснуть на Орбана, заявляючи, що конфлікт між Угорщиною та Україною триває вже занадто тривалий час.

Щодо цього питання угорського прем'єра переконували президент Франції Еммануель Макрон і голова уряду Італії Джорджія Мелоні.