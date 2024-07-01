Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан копіює політику екс-президента США Дональда Трампа та прагне поширити її на інші країни ЄС під час головування у Раді Європи.

Орбан прагне поширити аналогічну політиці Трампа доктрину на країни ЄС

За словами журналістів видання, ще нещодавно європейські політики сприймали угорського прем’єра як вигнанця.

При цьому більшість європейських політиків-центристів продовжують уникати контактів з Орбаном, однак його позиція стосовно багатьох гострих питань, зокрема міграції та культурної ідентичності, наразі отримує підтримку серед низки ключових європейських політичних сил.

По всій Європі, від Нідерландів до сусідньої Словаччини, на останніх виборах переважали націоналісти.

Початок головування Угорщини в ЄС є вирішальним періодом для блоку, який включає президентські вибори в США та зміну керівництва ЄС після виборів минулого місяця, на яких ультраправі партії додали сили, — наголошують автори матеріалу. Поширити

Чого очікувати від головування Угорщини в Раді ЄС

Підкреслюється, що європейські лідери та дипломати виявились розчаровані політикою Орбана, однак заспокоюються тим, що головування у Раді ЄС не надає Угорщині права прийняття ключових рішень.

Водночас це дасть уряду Орбана можливість зосередити увагу на порядку денному ЄС і дасть йому "мегафон як голос, що говорить від імені блоку".

Оскільки Трамп зараз у сильнішій позиції після жахливих дебатів Байдена в четвер, кандидат від США матиме споріднену душу у більш помітній ролі по той бік Атлантики. ... Орбан є рідкісним лідером ЄС, який відкрито закликає до повернення Трампа в Білий дім, що є частиною роману, який почався напередодні президентських виборів 2016 року, коли Орбан став найзапеклішим антиімміграційним лідером блоку, — попереджають журналісти видання. Поширити

За їхніми словами, після початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну, уряд Орбана намагався зберегти тісні зв’язки з Кремлем та Пекіном, намагався пом'якшити санкції та блокував рішення про відправлення зброї в Україну.

У якийсь момент на початку війни президент України Володимир Зеленський сказав Орбану в очі, що він повинен вибрати, на чиєму боці він.