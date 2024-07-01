Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан копіює політику екс-президента США Дональда Трампа та прагне поширити її на інші країни ЄС під час головування у Раді Європи.
Головні тези:
- Орбан намагається пропагувати політику, аналогічну до доктрини Трампа, у країнах ЄС під час головування в Раді Європи.
- Позиція Орбана стосовно міграції та культурної ідентичності знаходить підтримку серед ключових європейських політичних сил.
- Головування Угорщини в Раді Європи створює вирішальний момент для ЄС після виборів і змін у керівництві.
- Угорщина має можливість скерувати увагу на порядку денному ЄС, але не має права приймати ключові рішення.
- Чиновники ЄС висловлюють розчарування політикою Орбана, але пояснюють, що головування не надасть Угорщині велику владу в прийнятті рішень.
Орбан прагне поширити аналогічну політиці Трампа доктрину на країни ЄС
За словами журналістів видання, ще нещодавно європейські політики сприймали угорського прем’єра як вигнанця.
При цьому більшість європейських політиків-центристів продовжують уникати контактів з Орбаном, однак його позиція стосовно багатьох гострих питань, зокрема міграції та культурної ідентичності, наразі отримує підтримку серед низки ключових європейських політичних сил.
По всій Європі, від Нідерландів до сусідньої Словаччини, на останніх виборах переважали націоналісти.
Чого очікувати від головування Угорщини в Раді ЄС
Підкреслюється, що європейські лідери та дипломати виявились розчаровані політикою Орбана, однак заспокоюються тим, що головування у Раді ЄС не надає Угорщині права прийняття ключових рішень.
Водночас це дасть уряду Орбана можливість зосередити увагу на порядку денному ЄС і дасть йому "мегафон як голос, що говорить від імені блоку".
За їхніми словами, після початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну, уряд Орбана намагався зберегти тісні зв’язки з Кремлем та Пекіном, намагався пом'якшити санкції та блокував рішення про відправлення зброї в Україну.
У якийсь момент на початку війни президент України Володимир Зеленський сказав Орбану в очі, що він повинен вибрати, на чиєму боці він.
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