Орбан хоче стати копією Трампа у ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан хоче стати копією Трампа у ЄС

Віктор Орбан
Джерело:  The Wall Street Journal

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан копіює політику екс-президента США Дональда Трампа та прагне поширити її на інші країни ЄС під час головування у Раді Європи. 

Головні тези:

  • Орбан намагається пропагувати політику, аналогічну до доктрини Трампа, у країнах ЄС під час головування в Раді Європи.
  • Позиція Орбана стосовно міграції та культурної ідентичності знаходить підтримку серед ключових європейських політичних сил.
  • Головування Угорщини в Раді Європи створює вирішальний момент для ЄС після виборів і змін у керівництві.
  • Угорщина має можливість скерувати увагу на порядку денному ЄС, але не має права приймати ключові рішення.
  • Чиновники ЄС висловлюють розчарування політикою Орбана, але пояснюють, що головування не надасть Угорщині велику владу в прийнятті рішень.

Орбан прагне поширити аналогічну політиці Трампа доктрину на країни ЄС

За словами журналістів видання, ще нещодавно європейські політики сприймали угорського прем’єра як вигнанця.

При цьому більшість європейських політиків-центристів продовжують уникати контактів з Орбаном, однак його позиція стосовно багатьох гострих питань, зокрема міграції та культурної ідентичності, наразі отримує підтримку серед низки ключових європейських політичних сил.

По всій Європі, від Нідерландів до сусідньої Словаччини, на останніх виборах переважали націоналісти.

Початок головування Угорщини в ЄС є вирішальним періодом для блоку, який включає президентські вибори в США та зміну керівництва ЄС після виборів минулого місяця, на яких ультраправі партії додали сили, — наголошують автори матеріалу.

Чого очікувати від головування Угорщини в Раді ЄС

Підкреслюється, що європейські лідери та дипломати виявились розчаровані політикою Орбана, однак заспокоюються тим, що головування у Раді ЄС не надає Угорщині права прийняття ключових рішень.

Водночас це дасть уряду Орбана можливість зосередити увагу на порядку денному ЄС і дасть йому "мегафон як голос, що говорить від імені блоку".

Оскільки Трамп зараз у сильнішій позиції після жахливих дебатів Байдена в четвер, кандидат від США матиме споріднену душу у більш помітній ролі по той бік Атлантики. ... Орбан є рідкісним лідером ЄС, який відкрито закликає до повернення Трампа в Білий дім, що є частиною роману, який почався напередодні президентських виборів 2016 року, коли Орбан став найзапеклішим антиімміграційним лідером блоку, — попереджають журналісти видання.

За їхніми словами, після початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну, уряд Орбана намагався зберегти тісні зв’язки з Кремлем та Пекіном, намагався пом'якшити санкції та блокував рішення про відправлення зброї в Україну.

У якийсь момент на початку війни президент України Володимир Зеленський сказав Орбану в очі, що він повинен вибрати, на чиєму боці він.

Угорські чиновники наполягають, що вони серйозно ставляться до президентства. Вони хочуть посилити розширення ЄС на Західні Балкани, і Орбан останніми днями заявив, що хоче використати президентство, щоб підвищити відстаючу конкурентоспроможність блоку. Чиновники кажуть, що вони виконуватимуть роль чесного посередника президента, обережно висуваючи власні погляди. Але інші лідери ЄС скептично ставляться до того, як Орбан підійде до мистецтва компромісу, — йдеться у матеріалі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Це захоплення влади. Орбан влаштував новий скандал в ЄС
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан намагається затягнути Трампа на саміт ЄС
Віктор Орбан та Дональд Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан планує створити новий ультраправий блок в Європарламенті
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?