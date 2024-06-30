Орбан планує створити новий ультраправий блок в Європарламенті

Усі три засновники партії є проросійськими політиками

30 червня Віктор Орбан, Гербет Кікль та Андрей Бабіш оголосили про створення нової ультраправої групи в Європейському парламенті Patriots for Europe (“Патріоти за Європу”) та підписали маніфест “Патріотів за Європу” у Відні в неділю вранці.

Націоналістичні партії з Австрії, Угорщини та Чехії, які перемогли на виборах до Європарламенту, сформували “Патріотів за Європу” — нову ультраправу групу в Європейському парламенті, яка, як вони сподіваються, стане його найбільшою, — відзначає видання Еuronews. Поширити

Зазначається, що засновниками нової партії є ультраправа Партія Свободи Кікла, націоналістична партія Орбана FIDESZ і партія Бабіша ANO, яка нещодавно перейшла до ультраправих.

Усі три партії є проросійськими; ніхто з них не підтримує Україну в її боротьбі з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, відзначає видання.

Сьогодні три політичні партії об’єднали зусилля: найсильніша австрійська партія, найсильніша чеська партія та найсильніша угорська партія. Наша мета — стати найсильнішою правою групою в європейській політиці, — написав Орбан у соцмережі Х. Поширити

The political change in Europe has begun! Today we lanched a new political group with @AndrejBabis and Herbert Kickl.



European people want three things: #peace, order and development. All they get from the current Brussels elite is #war, #migration and stagnation.



In this… pic.twitter.com/u3Pd4YaJxy — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 30, 2024

Ми віддамо перевагу національному суверенітету перед федералізмом, свободі перед порядками та миру перед війною, — написав Бабіш у X. Поширити

Dnes jsme založili novou frakci v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu. Změníme evropskou politiku tak, aby znovu sloužila národům a našim lidem. Budeme upřednostňovat národní suverenitu před federalismem, svobodu před příkazy a mír před válkou. pic.twitter.com/7r84wUXz0V — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 30, 2024

Це захоплення влади. Орбан влаштував новий скандал в ЄС

Угорський лідер Віктор Орбан заявив, що не збирається погоджуватися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії. Він також назвав це “кричущим захоплення влади” у блоці.

Позицію прем’єр-міністра Угорщини у оприлюднив речник уряду Золтан Ковач.

Віктор Орбан запевнив, що Будапешт "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн.

Прем’єр міністр Угорщини заявив, що інструменти для захисту верховенства права використали проти його країни упереджено.

На переконання проросійського політика, коаліція, яку сформували найбільші політичні об’єднання — "Європейська народна партія", соціал-демократи і ліберали — для призначення керівництва Євросоюзу є "коаліцією брехні та обману".

Він також заявив, що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не програмах чи майбутніх планах.