Орбан планує створити новий ультраправий блок в Європарламенті
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Орбан планує створити новий ультраправий блок в Європарламенті

Орбан
Джерело:  Euronews

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан об'єднався із лідером австрійської ультраправої Партії свободи та колишнім прем’єр-міністром Чехії Гербетом Кіклем та президентом партії ANO Андрей Бабішем. 

Головні тези:

  • Нова ультраправа коаліція є проросійською та не підтримує Україну.
  • Віктор Орбан виступає проти повторного обрання Урсули фон дер Ляєн на посаду глави Єврокомісії, називаючи це кричущим захопленням влади.
  • Орбан заявляє, що створення ультраправого блоку – це спроба відстояти національний суверенітет та боротьба проти федералізму в ЄС.

Усі три засновники партії є проросійськими політиками

30 червня Віктор Орбан, Гербет Кікль та Андрей Бабіш оголосили про створення нової ультраправої групи в Європейському парламенті Patriots for Europe (“Патріоти за Європу”) та підписали маніфест “Патріотів за Європу” у Відні в неділю вранці.

Націоналістичні партії з Австрії, Угорщини та Чехії, які перемогли на виборах до Європарламенту, сформували “Патріотів за Європу” — нову ультраправу групу в Європейському парламенті, яка, як вони сподіваються, стане його найбільшою, — відзначає видання Еuronews.

Зазначається, що засновниками нової партії є ультраправа Партія Свободи Кікла, націоналістична партія Орбана FIDESZ і партія Бабіша ANO, яка нещодавно перейшла до ультраправих.

Усі три партії є проросійськими; ніхто з них не підтримує Україну в її боротьбі з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, відзначає видання.

Сьогодні три політичні партії об’єднали зусилля: найсильніша австрійська партія, найсильніша чеська партія та найсильніша угорська партія. Наша мета — стати найсильнішою правою групою в європейській політиці, — написав Орбан у соцмережі Х.

Ми віддамо перевагу національному суверенітету перед федералізмом, свободі перед порядками та миру перед війною, — написав Бабіш у X.

Це захоплення влади. Орбан влаштував новий скандал в ЄС

Угорський лідер Віктор Орбан заявив, що не збирається погоджуватися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії. Він також назвав це “кричущим захоплення влади” у блоці.

Позицію прем’єр-міністра Угорщини у оприлюднив речник уряду Золтан Ковач.

Віктор Орбан запевнив, що Будапешт "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн.

Прем’єр міністр Угорщини заявив, що інструменти для захисту верховенства права використали проти його країни упереджено.

На переконання проросійського політика, коаліція, яку сформували найбільші політичні об’єднання — "Європейська народна партія", соціал-демократи і ліберали — для призначення керівництва Євросоюзу є "коаліцією брехні та обману".

Він також заявив, що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не програмах чи майбутніх планах.

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