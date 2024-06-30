Орбан планирует создать новый ультраправый блок в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объединился с лидером австрийской ультраправой Партии свободы и бывшим премьер-министром Чехии Гербетом Киклем и президентом партии ANO Андрей Бабишем.

Все три основателя партии являются пророссийскими политиками

30 июня Виктор Орбан, Гербет Кикль и Андрей Бабиш объявили о создании новой ультраправой группы в Европейском парламенте Patriots for Europe (Патриоты за Европу) и подписали манифест Патриотов за Европу в Вене в воскресенье утром.

Националистические партии из Австрии, Венгрии и Чехии, победившие на выборах в Европарламент, сформировали "Патриотов за Европу" — новую ультраправую группу в Европейском парламенте, которая, как они надеются, станет его самой большой, — отмечает издание Euronews. Поделиться

Отмечается, что основателями новой партии являются ультраправая Партия Свободы Кикла, националистическая партия Орбана FIDESZ и недавно перешедшая к ультраправым партия Бабиша ANO.

Все три партии пророссийские; никто из них не поддерживает Украину в ее борьбе с Россией, начавшей полномасштабное вторжение в 2022 году, отмечает издание.

Сегодня три политических партии объединили усилия: сильнейшая австрийская партия, сильнейшая чешская партия и сильнейшая венгерская партия. Наша цель – стать сильнейшей правой группой в европейской политике, – написал Орбан в соцсети Х. Поделиться

The political change in Europe has begun! Today we lanched a new political group with @AndrejBabis and Herbert Kickl.



European people want three things: #peace, order and development. All they get from the current Brussels elite is #war, #migration and stagnation.



In this… pic.twitter.com/u3Pd4YaJxy — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 30, 2024

Мы предпочтем национальный суверенитет перед федерализмом, свободу перед порядками и мир перед войной, — написал Бабиш в X. Поделиться

Dnes jsme založili novou frakci v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu. Změníme evropskou politiku tak, aby znovu sloužila národům a našim lidem. Budeme upřednostňovat národní suverenitu před federalismem, svobodu před příkazy a mír před válkou. pic.twitter.com/7r84wUXz0V — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 30, 2024

Это захват власти. Орбан устроил новый скандал в ЕС

Венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что не намерен соглашаться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляен главой Еврокомиссии. Он также назвал это "вопиющим захват власти" в блоке.

Позицию премьер-министра Венгрии обнародовал представитель правительства Золтан Ковач.

Виктор Орбан заверил, что Будапешт "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляен.

Премьер-министр Венгрии заявил, что инструменты для защиты верховенства права использовали против его страны предвзято.

По убеждению пророссийского политика, коалиция, сформированная крупнейшими политическими объединениями — "Европейская народная партия", социал-демократы и либералы — для назначения руководства Евросоюза является "коалицией лжи и обмана".

Он также заявил, что договоренности основываются на партийной линии, а не на программах или будущих планах.