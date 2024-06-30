Орбан планирует создать новый ультраправый блок в Европарламенте
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан планирует создать новый ультраправый блок в Европарламенте

Орбан
Read in English
Читати українською
Источник:  Euronews

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объединился с лидером австрийской ультраправой Партии свободы и бывшим премьер-министром Чехии Гербетом Киклем и президентом партии ANO Андрей Бабишем.

Главные тезисы

  • Новая ультраправая коалиция пророссийская и не поддерживает Украину.
  • Виктор Орбан выступает против повторного избрания Урсулы фон дер Ляен на должность главы Еврокомиссии, называя это вопиющим захватом власти.
  • Орбан заявляет, что создание ультраправого блока – попытка отстоять национальный суверенитет и борьба против федерализма в ЕС.

Все три основателя партии являются пророссийскими политиками

30 июня Виктор Орбан, Гербет Кикль и Андрей Бабиш объявили о создании новой ультраправой группы в Европейском парламенте Patriots for Europe (Патриоты за Европу) и подписали манифест Патриотов за Европу в Вене в воскресенье утром.

Националистические партии из Австрии, Венгрии и Чехии, победившие на выборах в Европарламент, сформировали "Патриотов за Европу" — новую ультраправую группу в Европейском парламенте, которая, как они надеются, станет его самой большой, — отмечает издание Euronews.

Отмечается, что основателями новой партии являются ультраправая Партия Свободы Кикла, националистическая партия Орбана FIDESZ и недавно перешедшая к ультраправым партия Бабиша ANO.

Все три партии пророссийские; никто из них не поддерживает Украину в ее борьбе с Россией, начавшей полномасштабное вторжение в 2022 году, отмечает издание.

Сегодня три политических партии объединили усилия: сильнейшая австрийская партия, сильнейшая чешская партия и сильнейшая венгерская партия. Наша цель – стать сильнейшей правой группой в европейской политике, – написал Орбан в соцсети Х.

Мы предпочтем национальный суверенитет перед федерализмом, свободу перед порядками и мир перед войной, — написал Бабиш в X.

Это захват власти. Орбан устроил новый скандал в ЕС

Венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что не намерен соглашаться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляен главой Еврокомиссии. Он также назвал это "вопиющим захват власти" в блоке.

Позицию премьер-министра Венгрии обнародовал представитель правительства Золтан Ковач.

Виктор Орбан заверил, что Будапешт "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляен.

Премьер-министр Венгрии заявил, что инструменты для защиты верховенства права использовали против его страны предвзято.

По убеждению пророссийского политика, коалиция, сформированная крупнейшими политическими объединениями — "Европейская народная партия", социал-демократы и либералы — для назначения руководства Евросоюза является "коалицией лжи и обмана".

Он также заявил, что договоренности основываются на партийной линии, а не на программах или будущих планах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Владимир Зеленский пообщался с Орбаном на саммите ЕС
Зеленский и Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан пытается затянуть Трампа на саммит ЕС
Виктор Орбан и Дональд Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Видим успех. Стефанишина раскрыла детали переговоров с командой Орбана
Ольга Стефанишина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?