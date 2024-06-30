Орбан планирует создать новый ультраправый блок в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объединился с лидером австрийской ультраправой Партии свободы и бывшим премьер-министром Чехии Гербетом Киклем и президентом партии ANO Андрей Бабишем.
Главные тезисы
- Новая ультраправая коалиция пророссийская и не поддерживает Украину.
- Виктор Орбан выступает против повторного избрания Урсулы фон дер Ляен на должность главы Еврокомиссии, называя это вопиющим захватом власти.
- Орбан заявляет, что создание ультраправого блока – попытка отстоять национальный суверенитет и борьба против федерализма в ЕС.
Все три основателя партии являются пророссийскими политиками
30 июня Виктор Орбан, Гербет Кикль и Андрей Бабиш объявили о создании новой ультраправой группы в Европейском парламенте Patriots for Europe (Патриоты за Европу) и подписали манифест Патриотов за Европу в Вене в воскресенье утром.
Отмечается, что основателями новой партии являются ультраправая Партия Свободы Кикла, националистическая партия Орбана FIDESZ и недавно перешедшая к ультраправым партия Бабиша ANO.
Все три партии пророссийские; никто из них не поддерживает Украину в ее борьбе с Россией, начавшей полномасштабное вторжение в 2022 году, отмечает издание.
Это захват власти. Орбан устроил новый скандал в ЕС
Венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что не намерен соглашаться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляен главой Еврокомиссии. Он также назвал это "вопиющим захват власти" в блоке.
Позицию премьер-министра Венгрии обнародовал представитель правительства Золтан Ковач.
Виктор Орбан заверил, что Будапешт "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляен.
Премьер-министр Венгрии заявил, что инструменты для защиты верховенства права использовали против его страны предвзято.
По убеждению пророссийского политика, коалиция, сформированная крупнейшими политическими объединениями — "Европейская народная партия", социал-демократы и либералы — для назначения руководства Евросоюза является "коалицией лжи и обмана".
Он также заявил, что договоренности основываются на партийной линии, а не на программах или будущих планах.
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